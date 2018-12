Tidligere i høst fortalte TV 2 hvor lett innsatte i norske fengsler smugler inn ulovlig utstyr, mobiltelefoner og narkotika.

– Ved hjelp av mobiltelefon kan innsatte planlegge rømning, de kan planlegge innførsel av narkotika, våpen og så videre. Og på den måten utfordrer de hele systemet, sa Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) overfor TV 2 tidligere i høst.

TV 2 fortalte at en sentral del av problemet er at mange fengsler sliter med gammelt og dårlig sikkerhetsutstyr. Og dette vet kriminelle å utnytte.

Setter en stopper

– TV 2 presenterte en sak som overrasket mange, meg selv inkludert. Det er overraskende lett å smugle inn ulovlige gjenstander og narkotika i norske fengsler, konstaterer Peter Christian Frølich, justispolitiker i Høyre.

Tall viser at det bare i år er det funnet mer enn førti mobiltelefoner som er smuglet inn. Dette gjør at innsatte blant annet kan styre kriminelle nettverk mens de soner bak murene og dette gjennom å kommunisere med kriminelle på utsiden.

– Sånn kan vi ikke ha det. Derfor setter vi en stopper for dette med forbedret utstyr til sikkerhetskontroll, fastslår Frølich.

Millionglis mot kriminelle

Regjeringen har nå, med støtte av KrF, tatt grep og øremerker ti millioner kroner til styrket sikkerhet i norske fengsler.

​Bergen fengsel håper nå å få sin del av den økonomiske bevilgningen. Og dermed endelig få erstattet gammelt sikkerhetsutstyr, som blant annet ble arvet fra en gammel flyplass for mange år siden.

– Ti millioner kroner – det var på høy tid, sier sikkerhetsansvarlig i Bergen fengsel, Roar Johansen til TV 2.

– Vi har venter lenge og jeg er godt fornøyd. Dette bidrar til økte muligheter for å stoppe innførsel av narkotika, mobiltelefoner og våpen, fastslår Johansen.

Direktøren sier at millionbidraget er viktig.

– Det er sånn at god sikkerhet er veldig viktig, og Bergen fengsel er kjent for god sikkerhetskultur, men god sikkerhet forutsetter gode budsjetter, og jeg er veldig, veldig glad for at politikerne nå responderer på dette, sier Harald Åsaune, leder i fengselet.

Røntgenmaskin

Noen måneder etter at Johansen viste TV 2 tilstanden i norske fengsler, kommer nå julegaven på forskudd.

– Vi vil eventuelt bruke penger på røntgenmaskin som vi kan bruke til å søke gjennom effekter som kommer til fengslet og dermed stoppe mulig innførsel. Bodyscanner kan scanne innsatte om de har skjult narko på kroppen, sier Johansen.

Det politiske firkløveret fra regjeringspartiene og KrF får en omvisning i fengselet og får bekrefter at millionene som er øremerket sikkerhetsutstyr til norske fengsler, er kjærkomne.



– Dersom det ikke holder med ti millioner kroner, til å sikre tilstrekkelig med godt sikkerhetsutstyr, hva da KrF?



– Vi vil følge utviklingen nøye for å forsikre oss om at kriminalomsorgen har det utstyret som trengs for å bekjempe denne typen aktivitet i fengslene, lover Håkon Pettersen (KrF), som er finansbyråd i Bergen.