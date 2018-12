Minstelønnen i Frankrike skal heves med 100 euro i måneden fra neste år, og det blir ikke innført skatteøkning på overtidsjobbing. Det kunngjorde Frankrikes president Emmaniel Macron i en 13 minutter lang TV-sendt tale mandag kveld.

Minstelønnen er i år på 1.498 euro før skatt, og 1.185 euro etter skatt. Det tilsvarer henholdsvis om lag 14.500 og 11.500 kroner.

Macron avlyser også den upopulære skatteøkningen for pensjonister og han varsler skattetiltak for å ivareta lavtlønnede.

Arbeidsgivere som har råd til det bør gi sine ansatte en lønnsbonus ved utgangen av året, og den skal være skattefri, sa presidenten under sin tale.

I en uvanlig innrømmelse sa Macron at han er delvis ansvarlig for å ha fyrt opp under drivstoffprotestene. Han sa han har forståelse for at «noen av dere ble såret av mine uttalelser», og forståelse for folks sinne og oppgitthet over levekostnadene.



Han sa også at 40 års misnøye ligger bak protestene.

Samtidig slo presidenten fast at de ansvarlige for de voldelige protestene skal stilles til ansvar for sine handlinger.

– Det finnes ikke noe sinne som rettferdiggjør angrep på politi eller plyndring av butikker, sa Macron.

Demonstranter iført gule vester har siden midten av forrige måned protestert mot regjeringens planlagte økning i bensin- og dieselavgifter. Demonstrasjonene har siden den gang utviklet seg til å bli en bredere bevegelse mot regjeringen, og enkelte demonstranter har tatt til orde for at Macron må gå av.

