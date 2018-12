– Grunnen til at jeg ikke er tilbake ennå, er fordi hodet ikke er klar for det, sier Thorisdottir til TV 2.

28. oktober ble Thorisdottir ble liggende etter en knallhard hodeduell med en Liverpool-spiller. Hun ruslet av banen for egen maskin, men hadde pådratt seg hjernerystelse.

Dager senere måtte hun melde forfall til landslagssamling.

Chelsea-profilen har forsøkt å trene, uten at det har gått særlig bra.

– Jeg har prøvd å løpe litt og gjøre fotballbevegelser uten ball. Men det har ført til uvelhet og svimmelhet, enten under eller etter økten, forteller landslagsprofilen.

Dette er den tredje hjernerystelsen 25-åringen pådrar seg. Mandag ble hun sendt til herrelagets hovedlege, som ikke la skjul på at halvannen måned er vel lang rehabiliteringstid.

– Han sier at dette ikke er helt som normalt. Men siden skadehistorien min med hjernerystelser er som den er, kan det ta tid. Nå skal jeg ta MR og få noe elektronisk behandling, hvis jeg skjønte det riktig, sier hun.

Forrige gang hun fikk hjernerystelse var for fire år siden. Da hastet hun seg tilbake, og var som følge ute i flere måneder.

– Jeg tror nok hodet bare trenger den tiden det tar. Sist tok det to og en halv til tre måneder før jeg var tilbake i spill, så det tyder på at det kan ta like lang tid denne gang, dessverre, sukker Thorisdottir.