Fra klokken 20.00: Se Liverpool-Napoli på TV 2 Sport 1 eller Sumo!

– Jeg ser virkelig frem til det. Det er en stor utfordring for oss, og vi kommer til å gjøre alt vi kan.

Det sier Jürgen Klopp til et samlet pressekorps, ifølge Liverpools nettsider.

Champions League-finalisten har satt seg selv i en posisjon der de ikke engang med seier er sikret avansement i siste gruppespillkamp.

Ettersom gruppene avgjøres på innbyrdes oppgjør, må Liverpool revansjere 0-1-tapet for Napoli i Italia.

Som følge av flere scorede mål går Klopps menn videre med 1-0-seier. Med 2-1-seier, går Napoli videre på bortemål. Vinner Liverpool med to mål eller mer, blir de åttedelsfinale på Premier League-lederen.

– Den eneste måten å være sikker på, er å prestere på vårt høyeste nivå i to faser av spillet: Defensivt og offensivt. Det gjør det veldig spesielt, mener Klopp.

– Vi er ansvarlige

Den karismatiske tyskeren er langt fra fornøyd med de rødes Champions League-resultater. På Anfield har det gått bra med full pott mot PSG og Røde Stjerne.

Borte har de imidlertid tapt tre av tre.

– Vi har forårsaket denne situasjonen. Vi er ansvarlige, både på godt og vondt. Gruppen er tøff. Det var klart etter trekningen. Nå har vi sjansen til å gå videre, og det er ganske spesielt etter den sesongen vi har hatt hittil, understreker Liverpools manager.

114 millioner kroner på spill

I tillegg til det sportslige aspektet, står det mye på spill økonomisk for Liverpool. Skulle Røde Stjerne slå PSG på hjemmebane samtidig som Napoli vinner på Anfield, går ikke engelskmennene engang til Europaligaen.

Da mister Liverpool 114 millioner kroner i inntekter som de kan innkassere med avansement, ifølge avisen Liverpool Echo.

Napoli-manager Carlo Ancelotti har planen klar for hvordan han skal sende den engelske serielederen hodestups ut av klubbfotballens gjeveste turnering.

– Jeg aner ikke hva Liverpool kommer til å gjøre, men jeg vet at de spiller med mye intensitet. Spesielt hjemme. Vi vet hva vi må gjøre, sier Ancelotti, ifølge nettstedet

Ringreven avfeier at Napoli kommer til Anfield for å forsvare inn et 0-0-resultat, som vil sikre avansement.

– Det betyr ikke at vi ikke kommer til å spille intensitet. Vi er ikke her for å vente på dem. Vi kommer til å spille vårt eget spill, slik vi alltid gjør, varsler Champions League-spesialisten.