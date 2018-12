Derfor synes jeg synd på britene

De siste ukene har jeg reist på kryss og tvers av Storbritannia. Jeg har vært i Skottland, Nord-Irland og England.

Hvor enn jeg har vært så møter jeg mennesker som er forvirret, fortvilet, forbannet og flaue. De som er flaue er de som for to og et halvt år siden syntes det var fornuftig å stemme for at Storbritannia skulle forlate EU.

De som er forbannet er forbannet på de som stemte for brexit. Alle er fortvilet fordi landet har endt opp i et kaos man knapt nok har opplevd før. Og så er de forvirret fordi ingen vet hva fremtiden vil bringe.

I London krangler politikerne så fillene fyker, slik at folk flest bare blir mer og mer bekymret for hva fremtiden skal bringe. Og det er nettopp derfor jeg tenker: Stakkars folk!

Jeg husker godt bildene fra Glastonbury-festivalen 24. juni, 2016. Den gang da dagen derpå var ekstra tung. Brexit var et faktum, og en av festivaldeltakerne som ble intervjuet angret dypt på at han hadde stemt for at Storbritannia skulle forlate EU. Dagen før syntes han det bare det var litt morsomt å stemme for. Men da det faktisk viste seg å bli en realitet var det ikke så morsomt lenger.

Helt siden den dagen har britene levd i en uvisshet om hva brexit vil føre til. Det er en usikkerhet de kommer må leve med i flere år til. Og i dag er de fleste jeg snakker med helt sikker på at det ikke kommer til å føre til noe godt. De har innsett at brexit ikke vil bli det de drømte om at det skulle bli. De er rett og slett livredde for hva fremtiden vil bringe.

Skotske fiskere er mer forvirret enn noensinne:

Sjåføren som kjørte meg fra Aberdeen til fiskerihavnen Peterhead for bare noen dager siden, Mark, frykter kaos.

Han har irsk pass, og er helt sikker på at konflikten i Nord-Irland vil blusse opp igjen for fullt dersom brexit sørger for at det igjen blir grensekontroller mellom Nord-Irland og Irland. Han forteller at i tiden etter avstemningen har motsetningene bare blitt verre og verre i Storbritannia. Folk leter etter syndebukker, og det er minoritetene som ender opp med å bli nettopp det. Og han er sikker på at det bare kommer til å bli verre og verre jo lenger tid det tar før folket få vite hva som faktisk kommer til å skje i fremtiden.

Usikkerheten sørger for at folk får fyken. Hvorfor skal selskaper investere i et land der ingen vet når kaoset vil ta slutt. Caroline, som jeg møtte i London, forteller at kolleger får sparken, mens selskapet hennes ansetter nye folk i Amsterdam, Stockholm og Zurich. Og hun forstår god hvorfor selskapet gjør det, for i Storbritannia har man rett og slett ikke peiling på hva som vil skje.