Mange sunnmøringer opplevde mandag kveld at husene ristet under et jordskjelv på Sunnmøre

– Hele huset vårt ristet, og jeg ble veldig redd, forteller Tone Hoff til TV 2.

Seismolog Johannes Schweitzer i NORSAR bekrefter til TV 2 at det fant sted et lite jordskjelv vest for Hjørundfjorden klokken 18.05.

– Skjelvet fant sted øst for Ørsta og hadde en styrke på 2.1, sier Schweitzer til TV 2.

Stiftelsen NORSAR, som har hovedkontor på Kjeller i Akershus, drifter noen av verdens største jordskjelvstasjoner.

– Vi satt på stuen og plutselig så ristet hele huset. Jeg reiste meg opp, men bena sto fast på en rar måte, sier Tone Hoff om skjelvet som ble oppfattet som ubehagelig.

Sunnmørsposten skriver at det ble registrert risting og brak i Ørsta og Sykkylven.

Erik Eriksen fra Austefjord sier til lokalavisen at det ristet godt i hele huset.

– Det var nok et jordskjelv. Jeg kan ikke huske sist vi hadde noe så kraftig her, kanskje på 70-tallet. Det ristet bra og varte i 10-15 sekunder, sier Eriksen.