Så lenge etterforskningen av rasismepåstandene pågår, er fire supportere suspendert fra alle Chelseas kamper.

Det skriver London-klubben på sine nettsider.

Både Chelsea og politiet etterforsker saken. Storklubben varsler at de kommer til å støtte eventuelle tiltaler.

«Chelsea Football Club finner all form for diskriminering avskyelig. Dersom det er beviselig at billettholdere oppfører seg rasistisk på noe som helst vis, kommer klubben til å gi sanksjoner, inkludert utestengelser», heter det i pressemeldingen.

Sterling skal ha blitt utsatt for rasisme da han hentet en ball bak mål. Selv sa Manchester City-stjernen at han «bare måtte le», fordi han ikke hadde forventet «noe bedre».

Dagen etter hendelsen gikk han ut mot det han mener er forskjellsbehandling av mørkhudede spillere av britisk presse.

Den målfarlige 24-åringen har fått bred støtte i Fotball-England.

Deriblant av Liverpool-manager Jürgen Klopp, som langet ut mot Chelsea-supporternes oppførsel da han ble spurt om hendelsen under sin pressekonferanse før Champions League-møtet mot Napoli.

– Jeg så kampen, og jeg så at noen ropte etter ham. Jeg hørte det ikke, og jeg vet ikke om noen kunne høre det, men jeg syntes reaksjonen hans var strålende, sa Klopp, ifølge Liverpool Echo.

– Han reagerte ikke. De fortjener ikke respons, og de fortjener ikke respekt. Så lenge folk er dumme nok til å gjøre slikt, er de nødt til å bli straffet. Jeg er sikker på at 95 prosent – eller mer – ikke er som dem, så vi må gi dem rett mengde oppmerksomhet. Ja, straff dem, men ikke snakk for mye om dem. De fortjener ikke at vi snakker om dem, fulgte tyskeren opp.