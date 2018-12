– Vi har ingen barn å miste

– Føler ikke at politikerne tar oss nok på alvor

Løsningen på problemet gir seg selv: å bygge flere idrettsanlegg - og haller.

Med et så omfattende etterslep som man har i Oslo er det imidlertid betydelig enklere sagt enn gjort.

«Ja til et grønt og varmt Manglerud» og MS mener løsningen ligger i å få på plass et stort kultur – og idrettsbygg på Ryen, et knutepunkt for kollektivtrafikk i området.

– Vi opplever full støtte fra Høyre, Venstre, KrF og FrP (for prosjektet, journ. anm.). De ser behovet, de ser utviklingen i Oslo sør, og de tar det på alvor. Og så må vi jobbe videre med de andre partiene, sier Rødahl.

Det tenkte bygget skal blant annet huse to isflater, fire curlingbaner, en turnhall og tre allidrettsbaner. Å realisere bygget er dog et godt stykke arbeid og politisk enighet unna.

– Blir dere oversett her på Oslo øst?

– Ja, vi føler ikke at politikerne tar oss nok på alvor. De forstår ikke hva idretten gir for mestringsfølelse og inkludering. Skal vi klare å vokse her i kommunen, så er vi nødt til å bygge flere idrettsanlegg i fremtiden, sier Olsen.

Skal bruke syv milliarder på anlegg de neste fire årene

Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for kultur, idrett og frivillighet og er ikke med på at situasjonen på Manglerud ikke blir tatt på alvor.

– Jeg er veldig opptatt av den rollen idretten spiller i Oslo som en forebyggende arena og som en viktig arena for barn og unge. Da jeg overtok som byråd høsten 2015, etter 18 år med borgerlig styre, lå Oslo på bånn i antall idrettsanlegg per barn og unge. Vi lå på bånn i hvor mye spillemidler vi fikk fra fylkene. Derfor har vi vært opptatt av å ha en stor satsing på å bygge idrettsanlegg i Oslo. En så stor satsing at vi de neste fire årene skal bruke rett under syv milliarder kroner på det. Og da betyr det at, med et så enormt etterslep som vi har, vi ikke klarer å dekke alle behov, men vi jobber hver dag for å gjøre det litt bedre med det vi kan, sier Hansen.

– Det blir hevdet at det foreslåtte bygget på Ryen møter motstand fra dere. Stemmer det?

– Nå har jeg hatt flere møter med Manglerud Star for å se på utviklingsmuligheter, og også for å se på konkrete problemstillinger de har rundt den ishallen de har, parkering et cetera. Det konkrete forslaget ligger langt frem i tid, det er ikke planlagt, det er ikke prosjektert fra kommunens side, og det ligger også på en tomt som ikke er kommunens. For meg er det viktig at vi bygger de idrettsanleggene vi kan sette i gang med. De som er «spadeklare». Derfor skal vi de neste årene for eksempel bygge tre nye bad, vi bygger ishall på Jordal, vi har akkurat startet byggingen av ny ishall på Frogner, vi skal bygge ny friidrettshall på Mortensrud, vi skal bygge oppimot 20 flerbrukshaller... Det er et vanvittig løft vi skal gjøre. Vi må ta prosjektene når det er «spadeklare» og planlagte. Denne hallen på Ryen er ennå ikke det.

– Hva kan du si til de på Manglerud som er bekymret for ungdommen sin?

– Jeg mener den jobben som gjøres på Manglerud er kjempeviktig - i likhet med jobben som gjøres i alle idrettslag over hele byen. Det gjøres en vanvittig frivillig innsats, og det gjøres også en stor innsats av mange ansatte i idretten i Oslo. Og jeg er opptatt av at vi skal bedre anleggssituasjonen, men med et så enormt etterslep som vi har, så må vi gjøre dette bit for bit. Vi må gjennomføre de prosjektene som er mest realistiske først, og det er ikke dette prosjektet, avslutter Hansen.