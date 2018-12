Flere tusen hyllet fredsprisvinnerne

Etter en svært følelsesladet utdeling av Nobels fredspris mandag formiddag, samlet en enorm folkemengde seg for å gå i fakkeltog fra Jernbanetorget i Oslo til Grand Hotel.

De ville hylle årets fredsprisvinnere, Nadia Murad (25) og Dennis Mukwege (63), som mottar prisen for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

Om lag 4000 mennesker deltok i markeringen i Oslo sentrum mandag kveld, og for første gang i historien gikk arrangøren tom for fakler før fakkeltoget begynte.

– Veldig takknemlige

TV 2 gikk i fakkeltoget sammen med Denis Mukweges tre nevøer Leon Bafondoko, Samuel Namugunga og Mushaga Bakenga. De er til daglig bosatt i Trondheim, men hadde mandag tatt turen til Oslo for å se onkelen motta Nobels fredspris.

– Det har vært en utrolig god og spennende dag for hele familien, sa Leon Bafondoko før fakkeltoget startet.

– Vi er utrolig takknemlige for at hele verden gjennom Nobels fredspris ønsker å hedre onkel for hans arbeid for kvinner i krig, sa han videre.

Samuel Namugunga synes det er veldig fint å se hvor mange som hadde møtt opp for å hylle fredsprisvinnerne.

– Det er veldig fint å se at det er så mange som møter opp og er her for å støtte opp det onkel og Nadia har snakket om og står for, sa han.

Leon Bafondoko og Samuel Namugunga hyllet sin onkel, Denis Mukwege, mandag. Foto: TV 2

– Verdig vinner

Leon Bafondoko sier at han i løpet av mandagen har reflektert over hvorfor onkelen fortjener å motta fredsprisen.

– Han er en verdig vinner som har viet hele livet sitt til å være i tjeneste for andre – og han gjør det med glede.

Mushaga Bakenga sier at det ikke bare er familien som er stolte over at Denis Mukwege har fått fredsprisen.

– Det er ikke bare onkel Denis Mukwege som vinner denne prisen. Det er hele Kongo og alle disse kvinnene som har blitt voldtatt og blitt misbrukt. Det er en pris til oss alle, sier han.

Sterk seremoni

Nadia Murad fortalte sin historie under seremonien i Oslo rådhus mandag formiddag. Hun vokste opp som landsbyjente i Kojo, sør for byen Sinjar i Irak. Under folkemordet mistet Murad moren sin, seks av sine søsken og sine søskens barn.

Hun fortalte om drømmen om å drive en skjønnhetssalong, som ble knust av folkemordet. I over to måneder levde hun som sexslave hos IS.