Peter Cook ble banket opp av en ungdomsgjeng som ikke likte hans anti-brexit t-skjorte. Det har ikke stanset 60-åringen fra å slåss for at Storbritannia skal forbli i EU.

– Det var her det skjedde, forteller Peter til TV 2, og peker på trappene opp fra perrong 2 på Gillingham stasjon.

I slutten av november var Peter på vei hjem fra London, og iført sin hjemmelagde anti-Brexit t-skjorte ble Peter banket like gul og blå. Peter Cook er musiker, forfatter og holder foredrag for bedrifter om hvordan musikk kan inspirere til god ledelse.

Etter at Storbritannia i folkeavstemningen i 2016 stemte for å forlate EU, har han engasjert seg politisk for å forsøke å stanse brexit.

Peter tar oss med ned i kjelleren der han har et titalls gitarer og sitt sitt eget musikkstudio.

– Dette er The Academy of Rock der jeg leder Rage against the Brexit-machine-prosjektet, forteller Peter.

– Jeg spiller gitar, og av og til lager vi sanger mot brexit her.

– Storbritannia har alt hatt en folkeavstemming, er det ikke udemokratisk å ha en ny alt nå?

– Nei, vi hadde en avstemming i 1975 og en i 2016. Den brexit-avtalen som ligger på bordet er ikke den på glanset papir som vi ble forespeilet. Hvorfor ikke en ny en nå når vi ser hva en EU-avtale innebærer?

T-SKJORTETRØBBEL: T-skjorten som gjorde at Peter ble slått ned. Foto: Kjetil Iden/TV 2

Voldssaken mot Peter blir etterforsket av politiet, som så langt ikke har noen mistenkte i saken.

Angrepet har i alle fall ikke stanset han fra aktivisme.

I tillegg til jevnlig å demonstrere musikalsk foran parlamentet, bruker han førjulstiden til å synge anti-brexitsanger på ulike arrangement.

Og t-skjorta som gav han trøbbel i utgangspunktet, er selvsagt alltid på.

Utsetter avstemningen

Klokken 16.30 norsk tid mandag holdt Storbritannias statsminister Theresa May en orientering i Underhuset, der temaet var «Exiting the EU».

Britiske medier spekulerte i forkant om hun kom til å utsette avstemningen, og under orienteringen bekreftet statsministeren at hun avlyser tirsdagens brexit-avstemning i Parlamentet, etter at det er blitt klart at hun ville komme til å tape den.

Hun sa imidlertid ingenting om når avstemningen skal holdes.

May reiser torsdag til Brussel for krisemøter med EU-ledelsen, for å diskutere utfordringene som har oppstått.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn var krass i sin kritikk:

– Det er ingen vits i at statsministeren kommer tilbake med den samme avtalen som ikke har støtte i Underhuset, sa Corbyn.

​