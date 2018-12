Klokken 16.30 norsk tid holdt Storbritannias statsminister Theresa May en orientering i Underhuset, der temaet var «Exiting the EU».

Britiske medier spekulerte i forkant om hun kom til å utsette avstemningen, og under orienteringen bekreftet statsministeren at hun avlyser tirsdagens brexitavstemning i Parlamentet, etter at det er blitt klart at hun ville komme til å tape den.

Hun sa imidlertid ingenting om når avstemningen skal holdes.

May reiser torsdag til Brussel for krisemøter med EU-ledelsen, for å diskutere utfordringene som har oppstått.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn var krass i sin kritikk og kalte det en ekstremt alvorlig situasjon.

– Det er ingen vits i at statsministeren kommer tilbake med den samme avtalen som ikke har støtte i Underhuset, sa Corbyn.

Pundet stupte etter at meldingen kom at avstemningen trolig blir utsatt. Etter statsministerens orientering falt pundet ytterligere, og er på sitt laveste på 20 måneder, melder nyhetsbyrået AP.

– Bred uro

Theresa May sa under orienteringen at det er en «bred og dyp uro» knyttet til hvordan grenseløsningen mot Irland skal bli.

– Jeg har lyttet nøye til hva som har blitt sagt her i dette kammeret. Ut fra det er det klart at det er bred uro om den nordirske nødløsningen, sa May til representantene i Underhuset mandag.

May medga at hun ville ha tapt avstemningen «med god margin» dersom den hadde blitt holdt som planlagt tirsdag.

En utsettelse kan gi May tid til å sikre en bedre avtale med EU, men EU-kommisjonen har gjort det klart at en reforhandling er uaktuelt.

May har møtt voldsom motstand i egne rekker: Over 100 partifeller har sagt at de vil stemme mot. De har fått følge av representanter fra Liberaldemokratene, Labour, det skotske nasjonalistpartiet SNP og regjeringens nordirske støtteparti DUP.

Saken oppdateres.