På 80-tallet mistet Maradona hår på et fly. Nå er det en attraksjon

Vi er i en kjeller i boligblokk nær flyplassen i Napoli. Massimo Vignati viser oss rundt i rommet som er blitt et Diego Maradona-museum.

Napolitaneren strekker seg opp mot den øverste hylla og peker,

– Dette er Maradonas kaffekanne, med kapteinsbindet på, sier Vignati.

Han tar oss forbi et stativ med baller som argentineren brukte, en sko han har spilt med, og over på en vegg med bilder.

Der er moren og faren hans sammen med Diego Maradona, i bursdagen til Vignatis søster. Selv har han to sønner, én oppkalt etter Vignatis far, og én oppkalt etter Diego.

– Maradona betyr alt for Napoli. Han er så viktig. Napoli kommer alltid til å elske ham, forklarer Vignati.

Alter med hårstrå

Men Vignati er slettes ikke alene om å hedre byens største fotballegende. I den lille baren Bar Nilo i en trang gågate i sentrum av Napoli, står eieren Bruno Alcide bak kassa.

– Han er en helt for oss. Som Washington for amerikanerne. Som Wilhelm Tell for sveitserne. Så stor er Maradona i Napoli, slår Alcide fast.

Baren er en kaffebar, men det er stadig folk innom bare for å se. På den ene veggen henger et alter, med bilder av forskjellige helgener – og et stort bilde av Diego Maradona.

Midt på alteret er det noen hår som er rammet inn. Rundt hårstråene er påskriften «Det fabelaktige håret – Diego Armando Maradona.» Dette håret er noe Bruno Alcide fikk med seg fra et fly på slutten av 80-tallet.

– Jeg var og så en Napoli-kamp i Milano. På hjemturen satt jeg på samme fly som Napoli-laget. Maradona satt der. Da han reiste seg, hang det en hårtust igjen på nakkestøtten. Jeg tok den da jeg gikk forbi, og la den i sigarettpakken. Så kom jeg på ideen om lage et lite alter. I Napoli ser du mange små alter, men med jomfru Maria – jeg lagde et for Maradona.

Seriemester for første gang

Napoli er Italias tredje største by, men inntil Diego Maradona kom, hadde byens store klubb aldri vunnet serien. I 1984 var det mye kaos og bråk rundt ham i Barcelona, og det var forventet at han skulle forlate klubben.

Men det var ingen som hadde forventet at han skulle gå nettopp til Napoli. Han dro med seg klubben til seriegull i 1987 og 1990, og i tillegg vant de UEFA-cupen i 1988.