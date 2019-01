Det kommer neppe som noen overraskelse når vi fastslår av svenskene elsker Volvo. Etter at Saab gikk konkurs, er Volvo alene som personbilprodusent i Sverige. De betyr enormt mye, ikke minst økonomisk og på arbeidsplasser.

Forleden var vi på elbilmesse i Göteborg. . Det var som på bilmesser og utstillinger flest – trengsel over alt. Nesten.

Før vi reiste nedover hadde vi hørt nyss om at Volvos framtidskonsept skulle vises der. Nemlig den futuristiske, elektriske og selvkjørende Volvo 360c. Ikke så merkelig det egentlig. Göteborgstraktene er jo på mange måter Volvos hjemmebane og en elbilmesse her må jo være helt rett sted å vise den fram for framtidige Volvo-kjøpere.

Først i køen

Svenskene er jo som nevnt like patriotiske på Volvo som vi nordmenn er på norske skiløpere som går 5-mila i Holmenkollen...

Så jeg bestemte meg for å komme tidlig i køen for å få tatt framtids-Volvoen nærmere i øyesyn og sto klar da messe-portene åpnet. Det skulle vise seg å være helt bortkastet.

For da portene åpnet og folket strømmet inn, var det til en helt annen bil alle andre enn meg løp. Nemlig til Tesla Model 3.

Der var til gjengjeld trengselen så stor at det var lang kø for å slippe såpass til at man fikk sitte 30 sekunder i den.

På Tesla-standen var det så mye folk overalt at vi slet med å få gjort TV-opptakene vi skulle.

Rundt Volvoen derimot var jeg ganske så alene ... Det kan det jo være flere grunner til, kanskje. Kanskje fordi Volvo ikke ville åpne dørene en gang. slik at vi fikk en titt innvendig. Kanskje er den så langt framme at den, enn så lenge, har ganske liten relevans?

På Tesla Model 3 fikk man komme inntil, ta på, se føle, trykke på skjermen og åpne opp både dører og bagasjelokk. Folk likte tydeligvis det de så...

Så det er ikke bare vi nordmenn som er glade i Tesla. Det er liten tvil om Tesla er stort også i Sverige. Overraskende stort. Særlig med tanke på at elbilsaget i Sverige er på fattige 3,4 prosent, mens det her hjemme er på over 40 prosent.

Kommer aldri til å skje?

Når det gjelder den futuristiske Volvoen, synes vi at også den er veldig spennende og kanskje samtidig litt skremmende også.

Bilen har hverken ratt eller pedaler, den skal være helt selvkjørende og når bilen kjører deg, kan du lese, spise, se en film eller rett og slett legge deg til å sove.

– Ha, he... det kommer aldri til å skje, tenker du kanskje?

Det tenkte jeg også første gangen jeg hørte om at bilene i framtiden kom til å finne veien fram til reisemålet helt av seg selv. Ja, det er riktignok noen år siden, men nå er jo navigasjon nærmest blitt standard i alle biler.

Tidligere i høst hadde vi også gleden av å treffe Lex Kerssemakers som er en av toppsjefene i Volvo gjennom mange år, nå er han senior visepresident for Europa, Midtøsten og Afrika.

Jobben hans er blant annet å forutse hvordan teknologien utvikler seg hva Volvo skal gjøre for å møte dette.

Vi benyttet den gang anledningen til å høre med han om nettopp dette framtidskonseptet.

– Denne kommer. Det kan jeg med stor grad av sikkerhet si. Kanskje ikke akkurat i det designet, men det er heller ikke så viktig. Men teknologien, bruksområdet og måten vi bruker teknologien på – det kommer, sa Kerssemakers den gangen.

Må "knuse noen egg..."

Han la også til følgende:

– Det er altfor mange som blir drept i trafikken. Rundt 1,2 millioner mennesker hvert år. De fleste av alle de ulykkene skyldes menneskelig svikt. Det vil vi i Volvo gjøre noe med. Omfattende studier og forsking viser at med selvkjørende biler, så vil dette tallet gå ned.

Men helt smertefritt kommer det neppe til å gå. Man må som kjent knuse noen egg for å lage omelett. Litt slik er det her også.

– Ja, og det er voldsomt til pressedekning om det skjer en ulykke med en selvkjørende bil. Det får alle med seg, og det slås stort opp. Men som nevnt; 1,2 millioner mennesker mister livet i trafikken årlig i biler som ikke kjører av seg selv...

