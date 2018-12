Politikere reagerer etter seremonien: – Dette bidrar både du og jeg til

Mandag ettermiddag ble Nadia Murad (25) fra Irak og Denis Mukwege (63) fra Kongo som tildelt Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

Det var en preget forsamling som satt i salen, og flere var tydelig rørt. Blant dem var statsminister Erna Solberg.

– De forteller sterke historier begge to. Samtidig er det en klar beskjed om at vi må bekymre oss og være mer opptatt av hva som skjer i interne borgerkriger verden over, sier Erna Solberg til TV 2.

Klar beskjed

Solberg mener dette er kriger verdenssamfunnet ikke følger særlig godt med på, og at det er viktig å rette oppmerksomheten mot nettopp interne borgerkriger.

– Det er utrolig både å kunne stå opp som lege, men også å kunne stå frem som offer for noe som bringer så mye skam, sier Solberg.

Statsministeren har selv møtt Nadia Murad flere ganger, første gang for tre år siden. Hun opplever at Murad har utviklet seg, både som person og med budskapet hun kommer med.

– Hun kommer med en veldig klar beskjed om at vi må slutte å snakke pent om det som foregår. Nå må vi gjøre noe også, sier Solberg.

– Jeg er litt pessimistisk

I morgen skal statsministeren møte Denis Mukwege personlig. Da har hun planer om å lytte til hans budskap, og spesielt budskapet om plyndring av ressurser i fattige land.

RØRT: Erna Solberg under fredsprisseremonien mandag. Foto: NRK skjermdump

– Vi har en del internasjonale konvensjoner på plyndring av naturressurser i konfliktområder. Disse overholdes dårlig. Det er rett som han sier, at Kongo er et av verdens rikeste land med en av verdens mest fattige befolkning, sier Solberg.

Hun støtter fredsprisvinneren i utsagnet om at Kongo er så rikt på naturressurser at mange ønsker å plyndre landet.

– Jeg er helt enig i at vi burde følge ressursene på en bedre måte. Der ligger veldig mye av løsningene framover. Samtidig er jeg litt pessimistisk til en verden som for øyeblikket ikke ser ut til å ville sette grenser for så veldig mye.

Kraftig skyts

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, mener Denis Mukwege kom med kraftig skyts mot politikere og det internasjonale samfunnet i dag.

– Både Mukwege og Murad var veldig tydelige overfor den internasjonale samfunnet. Dette gjelder deg og meg, vi er nødt til å bidra, sier Tajik.

Hun mener det er viktig at alle som er ansvarlige for seksuelle voldshandlinger blir straffeforfulgt, og at det får konsekvenser. I likhet med Solberg, legger hun vekt på Mukweges budskap om naturressurser.