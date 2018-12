Ronaldo: – Messi bør komme til Serie A for å bevise at han kan prestere i en annen liga

Cristiano Ronaldo har vunnet Premier League og Champions League med Manchester United, og La Liga og fire Champions League-troféer med Real Madrid.

I sommer forlot Ronaldo som kjent Real Madrid til fordel for Serie A-giganten Juventus, og mye skal til om ikke portugiseren vinner ligaen i sin første sesong i italiensk fotball.

Nå oppfordrer Ronaldo sin tidligere La Liga-rival Lionel Messi til å forlate komfortsonen i Barcelona og følge etter ham til Serie A.

Ronaldo sier i et intervju med La Gazzetta dello Sport at Messi bør forlate Barcelona og La Liga for å bevise en gang for alle at argentineren kan dominere også i en annen liga.

GAMLE RIVALER: Messi og Ronaldo. Foto: Josep Lago

– Kanskje Messi savner meg. Jeg har spilt i England, Spania, Italia og for Portugals landslag, mens han alltid har vært i Spania. Kanskje Messi trenger meg mer. For meg så er livet en utfordring og jeg liker å gjøre folk fornøyde, oppsummerer Ronaldo i intervjuet, før han fortsetter:

– Jeg ønsker at Messi kommer til Italia og spiller en dag. Han burde gjort som meg, og tatt utfordringen. Men om han er fornøyd der han er nå, så respekterer jeg det. Han er en fantastisk fotballspiller og en fin gutt. Jeg savner imidlertid ingenting i Italia. Dette er mitt nye liv og jeg er glad, konkluderer superstjernen, ifølge ESPN.

– Jeg har alltid hatt troen på meg selv og bevist for alle at jeg er en helt utrolig fotballspiller Cristiano Ronaldo

– Ikke en konkurranse mellom meg og Messi

Ronaldo liker ikke den evige duellen mellom ham og Messi om hvem som er fotballhistorien beste.

Stjernerivaleriet ser imidlertid ikke ut til å nærme seg slutten helt ennå.

– Det er ikke en konkurranse mellom meg og Messi. Jeg fokuserer bare på min jobb, og jeg har vært suksessfull i hver klubb jeg har spilt for. Det er det viktigste for meg. Jeg liker ikke å bli sammenlignet med andre. Det er ikke rettferdig. Statistikken sier det meste, jeg har brakt suksess til alle klubbene jeg har spilt for og for landslaget. Jeg har ingenting å bevise, oppsummerer Ronaldo, før han kommer med et ørlite stikk til Messi:

– Jeg har gjort endringer og forlatt mitt komfortsone og akspetert nye utfordringer. Det har gått bra. Jeg har alltid hatt troen på meg selv og bevist for alle at jeg er en helt utrolig fotballspiller, slår han fast.

Ronaldo og Messi har de siste ti årene delt på den prestisjetunge utmerkelsen Ballon d'Or, men i år brøt Luka Modric rekken og stakk av med prisen. Ronaldo ble nummer to i kåringen, mens Messi endte helt nede på femteplass.