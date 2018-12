God rekkevidde er blant de aller viktigste salgsargumentene for en elbil. På dette området har Hyundai-konsernet utmerket seg. Både Hyundai og søstermerket Kia har kommet med elbiler som har imponerende rekkevidde, særlig i forhold til prisen.

Hyundai Kona og e-Niro fra Kia ble begge lansert med offisiell rekkevidde på over 480 kilometer.

Men i forrige uke kom det en kontrabeskjed fra Kia. Flere tusen kunder som har reservert nye e-Niro fikk en tekstmelding med denne beskjeden:

«Vi har nylig dessverre fått informasjon om at typegodkjent elektrisk rekkevidde er justert noe ned på e-Niro».

Kona er med på lasset

Med batteripakken på 64 kWh skulle rekkevidde være oppe i hele 485 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Det var utgangspunktet.

Også Kona må nå ned i rekkevidde.

Men nå blir altså dette tallet nedjustert. Det ble nemlig blitt oppdaget en feil i testprosedyren. Kia e-Niro mistet dermed rekkevidde på opptil tre mil. Det betyr at bilen ny og korrekt rekkevidde i stedet blir 455 kilometer.

Det samme rammer Hyundai Kona som er utstyrt med identisk batteripakke. Her går den offisielle rekkevidde ned fra 482, til 449 kilometer.

Kia e-Niro var først ute med nyheten om redusert rekkevidde, på grunn av feil i selve målingen.

For mye bykjøring

De to bilene deler svært mye av teknikken. De har samme drivlinje, batteripakke og motorer. Dermed er det heller ikke veldig overraskende at korreksjonen også gjelder for Kona.

Brooms bilekspert Benny Christensen sa dette da nedjusteringen av rekkevidden på e-Niro ble kjent:

– Jeg skjønner at dette dreier seg om at Kia benyttet feil prosedyre, ved at e-Niro ble kjørt for lenge på urban syklus – altså bykjøring. Det betyr at man kjører saktere, noe som er gunstig for rekkevidden. Kia sier de selv oppdaget feilen. Men skaden er naturligvis gjort allerede. Det er svært uheldig.

Samtidig understreket han at rekkevidden fortsatt er god i forhold til segmentet.

451 kilometer rekkevidde står det på måleren her. Bildet er et offisielt interiørbilde fra Hyundai. Men nå må de altså endre på dette.

Spennende nyheter på vei

For i kombinasjonen pris og rekkevidde kommer både Kona og e-Niro gunstig ut. Så har da også responsen på disse to bilene vært enorm. Reservasjonslistene ble fort svært lange. Hvis du ikke har meldt deg på her ennå, men du regne med ventetid på rundt to år på begge bilene.

Det er mye – også i elbilsammenheng. Samtidig vet vi at en rekke nye elektriske biler er på vei fra en rekke bilprodusenter. Det gjør at dette markedet vil se ganske så annerledes ut bare om to-tre år.

