Rettssaken mot mulla Krekar i Italia er utsatt til 4. februar, melder NRK. Da vil Norge la ham reise ut.

Det bekrefter forsvarer Enrica Franzini overfor kanalen.

– Bakgrunnen for utsettelsen er at det nettopp har kommet beskjed fra norske myndigheter at de vil tillate Krekar å reise til Italia, sier Franzini.

Det går mot nok en utsettelse av rettssaken mot mulla Krekar i Italia ettersom norske myndigheter fremdeles ikke har gitt ham reisedokumenter.

– Ikke hørt et ord

Krekars norske advokat, Brynjar Meling, opplyste til NTB søndag kveld at hans klient ikke har mottatt noen papirer som gjør ham i stand til å reise.

– Han har ikke hørt et ord fra noen av partene i saken. Og heller ikke fått noen reisedokumenter fra myndighetene i Norge, sa Meling.

Krekar har sagt seg villig til å møte i den italienske byen Bolzano hvor han er tiltalt i en terrorsak.

Meling har presisert at hans klient reiser til Italia under forutsetning av at tre kriterier er oppfylt fra norsk side. Det ene er at han gis en garanti for å kunne reise tilbake til Norge etter at han har forklart seg i straffesaken i Italia, det andre er at han tas av FNs terrorliste, og det tredje er at utvisningsvedtaket mot ham oppheves.​

I forrige uke ga Justisdepartementet instruks til UDI om at norske myndigheter ikke skal stå i veien for at mulla Krekar kan reise til Italia.

Krekar er tiltalt i en terrorrettssak i Italia, og norske myndigheter mener det er svært viktig å bidra til at saken mot Krekar i Italia kan prøves. (NTB/TV 2)