Det ble trønderne Øystein Herkedal Hegvik (18) fra Brekstad og Kristian Raanes (22) fra Orkdal som er klare for Idol-finale på lørdag.



De to Idol-finalistene har hatt en travel uke med TV og radio-intervjuer og masse øving. De merker at det nærmer seg noe stort førstkommende lørdag.

– Det har vært en rimelig hektisk uke. Det har vært fullt opp med filming og opptak. Men dette gir oss også mulighet til å kjenne på at vi er finalister. «Nå skal gullet heim uansett», sier de to trønderne til TV 2.

Gode venner

Øystein og Kristian har vært samboere i Oslo en stund og er gode venner. Allikevel merker de at det nærmer seg finale på lørdag.

– Vi kranglet over noe rydding på kjøkkenet i stad, så det merkes at finalen nærmer seg, sier Kristian til TV 2.

FINALISTER: Øystein Hegvik og Kristian Raanes er klare for finalen. Foto: Thomas Reisæter/TV 2

TV-ankere

Både Kristian og Øystein likte godt å være med i nyhetsstudio i TV 2. De har blitt godt vante med tv-kameraene og syntes det var stas å prøve seg som nyhetsankere.

– Aldri følt meg så bra i hele mitt liv. «No offense» til Idol altså, men det her er drømmen, sier Kristian Raanes i nyhetsstudio.

Nytt fly til finalen

Hjemme i Sør-Trøndelag på Brekstad og i Orkanger der Øystein og Kristian kommer fra er det Idol-feber og sambygdingene er ivrige fans. Det toppet seg med supporterne til Øystein som leide inn et fly for å frakte unge fans og familien til Øystein til Oslo for å se semifinalen.

– Hjemme på Brekstad er det galskap, og det er stort for folk at jeg er i finalen. Jeg har hørt at de skal prøve å fly nedover igjen. De samme som fikk fly ned på fredag, skal prøve igjen hvis de får billetter til lørdag.

Trønderfest

– Du kjenner ekstra på presset når sambygdingene dine blir flydd ned?

– Ja det vil jeg si, man merker godt at man har støtte i salen. De er veldig stolt over at jeg har kommet så langt, sier Øystein til TV 2.

– Hva ønsker dere til Idol-finalen?

– Vi ønsker å vinne begge to, og det blir en real trønderfest etterpå, avslutter Kristian.

Se Idol-finalen på TV 2, lørdag kl. 19.30 og på TV 2 Sumo. ​