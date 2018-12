Keshvari er tilbake på Stortinget tirsdag.

Det bekrefter parlamentarisk leder Hans Andreas Limi (Frp) overfor TV 2.

– Keshvari er fortsatt stortingsrepresentant, helt uavhengig av hva som har skjedd. Det vil han fortsette som, og gjenopptar sitt verv tirsdag. Politiet er i gang med etterforskningen, så det får vi bare avvente, sier Limi til TV 2.

Han forventer at Keshvari nå vil gjøre en god jobb for stortingsgruppa.

– Vi forventer at han vil følge opp forpliktelsene han har som folkevalgt. Samtidig vil jeg tenke at han er preget av det som har skjedd og det han står oppe i, sier Limi.

Anmeldt av Stortinget

Keshvari, som representerer Oslo Frp, har vært sykmeldt siden midten av oktober. Aftenposten har avslørt at Keshvari har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner siden høsten 2016.

Frp-politikeren har erkjent at han har levert feilaktige reiseregninger.

18. oktober anmeldte Stortingets administrasjon Keshvari for fiktive reiseregninger.

Politiet gjennomførte 23. november sitt første avhør av Frp-profilen.

– Nytt avhør i januar

– Vi har så langt bare hatt ett avhør. Etter det har Keshvari opplyst at han er for syk til å bli avhørt, sier Rune Skjold, som er seksjonsleder ved økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, til TV 2.

Skjold regner nå med at Keshvari er klar for et nytt avhør.

– Dersom han fortsatt ønsker å ha en god dialog med politiet, regner vi med at han kan gjennomføre avhør så lenge han nå kan være på Stortinget, sier seksjonslederen.

Keshvaris advokat Arne Gunnar Aas opplyser til TV 2 at det er berammet et nytt avhør med politiet. Det vil etter planen finne sted i starten av januar.

– Vi har vært igjennom ett avhør og Keshvari er fortsatt like villig til å samarbeide med politiet, sier Aas.

Keshvari har ikke besvart TV 2 sine henvendelser mandag.