Varsler slangeprotest mot Premier League-manager

Kl. 20.45: Everton-Watford på TV 2 Sport Premium og Sumo!

Marco Silva startet forrige sesong som manager for Watford.

Og det på gnistrende vis.

«The Hornets» lå på sjetteplass etter ni serierunder. Samtidig slet Everton. De blå fra Merseyside lå på nedrykksplass, og så ingen annen løsning enn å sparke Ronald Koeman.

Det skulle vise seg å bli starten på en gedigen Watford-nedtur.

Forræderstempel

Everton forsøkte nemlig å hente Silva som erstatter for Koeman, og strakk seg langt for å få det til.

Watford-styret satte derimot foten ned. Videre klagde de Everton inn til Premier League for det de mente var et ulovlig forsøk på å hente manageren deres.

Watford klarte å beholde portugiseren. Men resultatet ble en misfornøyd manager.

De 15 neste serierundene tok «The Hornets» bare elleve poeng. Klubben besluttet å kvitte seg med Silva. I pressemeldingen la de skylden på «den uberettigede» kontakten med Everton.

I kveld kommer den portugisiske manageren til å få høre det fra bortesvingen. Som et symbol på forræderstempelet Silva har fått av Watford-fansen, planlegger de å kaste gummislanger ut på banen når kampen sparkes i gang, melder den britiske avisen Mirror.

– Pinlig gjenforening

Britiske medier godter seg i konflikten samme dag som Silva møter gamleklubben. The Times omtaler kveldens affære som «en pinlig gjenforening».

Selv gir ikke portugiseren mye bort når han blir grillet av britisk presse i forkant av kampen.

– Dette er ikke første gang jeg møter en tidligere klubb, og uheldigvis tviler jeg på at det blir den siste. Det skjer når du prøver å bygge en manager-karrière. Det er ikke viktig å snakke om hvordan perioden min i Watford ble avsluttet, svarer Silva, ifølge The Guardian, og legger til at han «har stor respekt» for gamleklubben.

– Skal knuse Richarlison

Som om feiden ikke var nok, gjorde portugiseren seg enda mindre populær blant Watford-fansen da han hentet deres største stjerne, Richarlison, for store penger i sommer.

Heller ikke det brasilianske stjerneskuddet står overfor et hyggelig gjensyn. Watford-kaptein Troy Deeney er full av lovord om eks-lagkameraten, men varsler at all kjærlighet kommer til å bli lagt til side så snart de entrer gresset.

– Jeg ble ikke skuffet da han dro. Det var forståelig. Business-messig var det en «no-brainer» på grunn av pengene. Du kan se potensialet hans hver dag, sier Deeney til Watfords nettsider.