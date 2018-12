Forslaget vil få flertall når det kommer til avstemning i Stortinget mandag kveld, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I dag er det en øvre grense på 1.300 dager eller fem år for å motta pleiepenger.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug i KrF sier at flere familier frykter å bruke opp tidskvoten sin.

Rammer de svakeste

Han bekrefter at KrF vil stemme for å oppheve tidskvoten for foreldre med alvorlig syke barn.

Men tidsbegrensningen for økonomisk støtte til foreldre som pleier alvorlig syke barn er ikke det eneste det skal stemmes over under mandagens avstemning i Stortinget.

Under omleggingen av pleiepengeordningen i fjor høst, ble graderingsreglene endret. Den nye ordningen har blitt kritisert for å ramme de sykeste barna i samfunnet.

TV 2 fortalte lørdag historien om Elin Gunarsson (31) og sønnen William (7) som har den sjeldne muskelsykdommen nemalin myopati.

Fordi sjuåringen i perioder går på skole, graderes pleiepengene til Gunarsson ut i fra når sønnen er på skolen eller ikke.

– Redd

Dette skjer også selv om foreldre ikke har en reell mulighet til å jobbe på grunn av barnets alvorlige tilstand. På grunn av sønnens tilstand, må Elin være i beredskap døgnet rundt. Hun har derfor ikke mulighet til å jobbe.

Partileder i SV, Audun Lysbakken, sa til TV 2 på lørdag at han krevde regjeringen vurderte saken på nytt.

Da sa at han var veldig redd for hva som kom til å skje hvis KrF gikk inn i regjering uten å løse saken om graderingsreglene.

Til tross for at saken om pleiepenger lenge har vært viktig for KrF, bekrefter Tore Storehaug til TV 2 at de dessverre ikke kan stemme for å fjerne at pleiepengene blir gradert når barnet er i en tilsynsordning.

– Dette er en veldig viktig sak for KrF, men vi er bundet av budsjettenigheten. Vi vil komme med et forslag som skal løse dette, men det kan ikke skje før i det reviderte budsjettet eller neste statsbudsjettet, sier Storehaug til TV 2.

– Fått til mer enn SV

Lysbakken sa på lørdag at han mente saken om pleiepengene var ufattelig mye viktigere enn to flasker vin. Han siktet da til den nye taxfree-ordningen KrF forhandlet seg frem til under budsjettforhandlingene tidligere i november.

– Jeg er helt enig med Lysbakken i at dette er langt viktigere enn to flasker vin. KrF er helt tydelig på at vi vil gjøre noe med det. Samtidig har vi fått til langt mer enn SV fikk til i regjering, gjennom utvidelsen av ordningen og at vi sikret 100 % kompensasjon, sier Storehaug til TV 2.

(NTB/TV 2)