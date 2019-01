Volkswagen-konsernet er i dag verdens største bilprodusent. Om kort tid skal de også være verdens største produsent av elbiler, i alle fall hvis det går etter planene som er vedtatt i VW-hovedkvarteret i Wolfsburg.

De neste årene skal de nemlig rulle ut et stort antall elektriske biler, hos en rekke av merkene sine.

For VWs del, er det snakk om en helt ny familie av biler, kalt ID.

Vises i Kina neste år

Fra 2020 kommer Volkswagen fortløpende til å lansere helt nye elektriske modeller.

Først ut er kompaktbilen ID, med utvendig størrelse som en Golf og innvendig plass som en Passat. VW kommer også med minibussen ID BUZZ som har tatt publikum med storm. Dessuten ID CROZZ, som er en kompakt SUV. Den er ventet å komme i to karosseriutgaver.

Nå skriver velinformerte Autocar at neste bil etter dette igjen skal være en stor og lukuriøs SUV. Den går så langt under internnavnet ID Lounge og det er ventet at den vil debutere på bilutstillingen i Shanghai i april neste år. Produksjonsstart og lansering blir estimert til 2022.

I.D. er første bil ut i Volkswagens store, elektriske satsing. Her er den på snarvisitt i Norge.

Betale for mer rekkevidde

Størrelsesmessig skal ID Lounge være på linje med VWs egen Touareg. Det vil en velvoksen bil med lengde på rundt fem meter. Og ja: Det er ikke vanskelig å tenke seg at Tesla Model X er bilen VW virkelig ønsker å utfordre her.

Det tekniske er naturligvis ikke spikret ennå, men det snakkes om en batteripakke på 111 kWh og en rekkevidde opp mot 600 kilometer. Det kan også bli flere utgaver, med varierende størrelse på batteripakken. Volkswagen ønsker å gjøre det mulig for kundene å velge. De som trenger/føler behov for mest mulig rekkevidde, skal kunne betale for det.

VIZZION er først ut av de elektriske SUV-ene fra Volkswagen, så får den følge av ID Lounge.

Mye luksus

Her ligger det også en betydelig utfordringer i forhold til å få kunder som aldri har vurdert elbil tidligere, til å gjøre nettopp det. I denne sammenhengen er vi i Norge mange år foran de aller fleste andre markeder. Rekkeviddeangsten er kanskje godt kurert her hjemme, i andre markeder vil den helt klart være en utfordring for alle som skal selge elbiler.

ID Lounge skal bygges på VWs nye elektriske plattform, kalt MEB. Den danner utgangspunkt for svært mange biler i årene som kommer.

Det er ventet at VW kommer til å dra til skikkelig med både teknologi og luksus her. Bilen vil få en rekke nye sikkerhetssystemer og ha mye selvkjørende teknologi innabords.

