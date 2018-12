– De har mistet kontrollen

Torsdag kl. 20.55: RB Leipzig-Rosenborg!

Lørdag ble det kjent at Sarpsborgs Geir Bakke har takket nei til trenerjobben i Rosenborg. Ifølge VG skal Bakke ha vært førstevalget til trønderne.

– Jeg tviler veldig på at Geir Bakke var førstevalget da Rosenborg valgte å kvitte seg med Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun i sommer. I så fall forstår jeg ingen verdens ting av sparkingen. Det er jo først i høstens europaligakamper at Bakke har vist at han kan også kan håndtere det, sier Jesper Mathisen.

– Desperasjonen er løs på Brakka

TV 2s fotballekspert mener at Rosenborg, gjennom Bakkes nei, har malt seg inn i et hjørne og mistet kontrollen.

– Rosenborg har fått et kjempeproblem. For det første har de nå avslørt hvilket nivå de leter på. Å gå etter Bakke – som tok en åttendeplass med Sarpsborg i Eliteserien, men hatt kjempesuksess i Europa – vitner om at mange storlakser må ha sluppet unna på veien. De ser heller ikke ut til å ha noen god plan B eller C. Jeg tror desperasjonen er løs på Brakka, sier Mathisen.

Den tidligere Start-spilleren mener dessuten at Rosenborg har fått et problem da det ble kjent at de gikk for Bakke.

– Skal de nå gå for et annet norsk alternativ, så vil vedkommende starte i jobben med et stempel som andrevalg. Treneren vil umiddelbart ha et stort handikap. Dessuten vil det sette styret i Roseborg i et forferdelig dårlig lys da de i praksis ikke har noe å argumentere for når det gjelder sparkingen av Ingebrigtsen og Hoftun, forklarer Mathisen, og tenker da også på den forestående rettssaken med de to trenerne.

Kåre Ingebrigtsen uttalte nemlig i et intervju med VG like etter at han hadde fått sparken at han trodde Rosenborg skulle få det vanskelig med å hente en ny trener.

– Jeg tror ikke de finner en bedre trener for Rosenborg. Eller, for å si det på en annen måte: Jeg tror ikke de har råd til å hente en topp-topp fotballtrener til Rosenborg. Til en fornuftig pris finner de ikke en bedre trener enn meg, sa Ingebrigtsen på avisens spørsmål om han var rett mann.

Det kan fort vise seg at Ingebrigtsen får rett.

