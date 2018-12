Ifølge en talsperson for kirken brukte de to nonnene store deler av pengene, som var satt av til et skolefond, til å dra på casino.

Det skriver lokalavisen The Press-Telegram.

Søster Mary Margaret Kreuper og søster Lana Chang, hadde ifølge TV-kanalen ABC News, brukt pengene fra skolefondet til privat bruk over en periode på flere år.

Løy til foreldre

Pengene kom blant annet fra skoleavgifter og donasjoner fra foreldre. The Press-Telegram, skriver at nonnene fikk foreldrene til å tro at skolen hadde økonomiske problemer og at de derfor trengte penger.

Administrasjonen på skolen oppdaget underslaget da de gikk gjennom budsjettet for skolen.

Summen på en halv million dollar (over fire millioner norske kroner), representerer kun det revisorene har klart å spore opp fra de siste seks årene. Skolen utelukker derfor ikke at det kan være snakk om et høyere beløp.

Jobbet som rektor

Mary Margaret Kreuper var rektor ved den katolske skolen. Ifølge avisen var det hun som tok imot alle sjekkene som ble sendt til skolen.

Noen av sjekkene skal hun ha beholdt for personlig bruk, og satt de inn på en konto som kun var tilgjengelig for rektoren og læreren Lana Chang.

Rektoren og læreren pensjonerte seg i fjor etter å ha jobbet der i 28 år. Rundt den tiden oppdaget administrasjonen ved skolen at en sjekk som var sendt til skolen, hadde blitt satt inn på en ukjent bankkonto.

– Reiste på casino

Ifølge The Press-Telegram ble Kreuper veldig nervøs. Det ble derfor satt i gang en intern undersøkelse for å finne ut hva som hadde skjedd.

– De to nonnene brukte kontoen som deres personlige konto. De brukte pengene til å reise på turer og casinoer, uttalte en advokat for skolen til avisen.

De to må nå betale tilbake hele summen til den katolske skolen. I et brev sendt til foreldrene ved skolen kommer det fram at nonnene angrer dypt over det de har gjort.

«De ber om tilgivelse og bønner. Vi ber om at dere ikke mister troen på lærerne og administrasjonen ved skolen. La oss be for skolen vår og for søster Mary Margaret og søster Lana», står det i brevet.