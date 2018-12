21-åringen har signert en kontrakt som binder ham til Anfield-klubben fram til 2024, melder Liverpool på sine nettsider.

Gomez pådro seg et brudd i leggen i ligakampen mot Burnley sist onsdag og står foran et seks uker langt skadeavbrekk.

– Å signere den nye avtalen betyr alt for meg. Jeg elsker klubben, og jeg elsker å spille her og å lære, så jeg er glad for å kunne fortsette med det, sier 21-åringen.

Gomez kom til Liverpool fra Charlton sommeren 2015. Siden har han spilt 59 kamper for Anfield-klubben.

Denne sesongen har han fått noe som ligner et gjennombrudd på midtstopperplass.

Manager Jürgen Klopp var svært forarget etter taklingen som påførte Gomez brudd i leggen.

Vi vant kampen, men taklingene fra starten av – sklitaklinger på vått gress – jeg mener at dommeren burde ha sagt fra tidligere.

– Skaderisikoen var enorm. Det var tøft. Du tar ballen, fint det. Men så blir det som bowling fordi du treffer spilleren også. Det skjedde fire eller fem ganger. Jeg forstår at det er en del av spillet. Men det ledet til situasjonen der Joe Gomez ble skadet, sa Klopp etter kampen mot Burnley.​

