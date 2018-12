AaFK-leder utelukker verken lønnskutt eller oppsigelser

Aalesunds opprykksdrøm røk søndag da Stabæk ble for sterke i opprykkskvalifiseringen. Det gir klubbdirektør Geir S. Vik utfordringer når han skal spikre budsjettet for kommende sesong.

– Jeg vil ikke utelukke at vi må gjennom nye kuttrunder. Det er egentlig bare tida som vil avgjøre det. Det handler om å få på plass et budsjett som skal gå i balanse. Det gjorde årets budsjett, og det skal også neste års budsjett gjøre, sier Geir S. Vik til TV 2 Sporten.

De siste årene har økonomien vært utfordrende for Aalesund Fotballklubb.

Foran årets sesong, etter nedrykket i 2017, var klubben gjennom en omfattende økonomisk kuttprosess. Om lag 15 millioner kroner ble kuttet fra budsjettet.

Nå tyder mye på at klubben må gjennom nye nedskjæringer.

– Kan det ende med oppsigelser eller lønnskutt?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier klubbdirektør Vik.

– Hvorfor ikke?

– Det er for tidlig å si noe på det. Det er mange ting som fortsatt ikke er på plass, og vi må se an hvordan ting blir, sier han.

Mandag formiddag, dagen etter at opprykksdrømmen røk, samlet han hele klubben til en felleslunsj i korridorene på Color Line stadion.

Anslår budsjett på 40-45 millioner kroner

Vik er klar på at han over tid har jobbet med to ulike scenarier: Ett for Eliteseriespill og ett for fortsatt spill i 1. divisjon.

– Neste års budsjett vil bli omtrent på det vi hadde i år, det vil si rundt 40 til 45 millioner kroner. Vi vil fortsatt være et av lagene med høyest totalomsetning, men vi må kanskje jobbe enda mer for å få maksimalt ut av ressursene vi besitter, sier Vik.

Aalesund-lederen regner med at klubben vil gå ut omtrent i null i år. Likevel tror han det blir tøffere å få budsjettet til å ende i null i 2019.

– Inneværende sesong fikk vi på plass en del ettårige løsninger som gikk på årets budsjett. Det betyr at vi må ut i nye forhandlinger og diskusjoner med en del store partnere foran 2019-sesongen, sier Vik.

TV 2 vet at flere samarbeidspartnere sa seg villig til å opprettholde "Eliteserie-standard" på sine avtaler som en hyggelig gest til klubben etter nedrykket i 2017.

– Vi er veldig avhengig av og takknnemlig for at næringslivet har stilt opp for oss. Det har vi merket godt i år. Så må vi bare fortsette på de prosessene og byggestenene vi har begynt på. Vi skal bygge videre, men det tar kanskje litt lenger tid enn vi hadde håpet på, sier Geir S. Vik.