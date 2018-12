Nadia Murad: – Ingen pris kan kompensere

Det er Nadia Murad (25) fra Irak og Denis Mukwege (63) fra Kongo som tildeles Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

Til fredsprisvinnerne deles det ut Alfred Nobels diplom, en medalje til hver av vinnerne og til sammen ni millioner kroner.

Nobelprisutdelingen startet klokken 13 mandag formiddag i Oslo Rådhus.

Regjeringen var tidlig på plass, og blant publikum satt blant annet helseminister Bent Høie, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, Oslo-ordfører Marianne Borgen og statsminister Erna Solberg.

Også kongehuset var representert, med både kronprinsparet og kongeparet til stede.

Seremonien ble innledet av fiolinist Vilde Frang, som fremførte «Widmung».

–Drømmen ble et mareritt

Under Nadia Murads tale forteller hun sin historie. Murad vokste opp som landsbyjente i Kojo, sør for byen Sinjar. Under folkemordet mistet Murad moren sin, seks av sine søsken og sine søskens barn.

– Jeg visste ingenting om alle konfliktene og drapene rundt om i verden. Jeg visste ikke at mennesker kunne begå slike grufulle handlinger mot hverandre, forteller Murad.

Hun forteller om drømmen om å drive en skjønnhetssalong, som ble knust av folkemordet. I over to måneder levde hun som sexslave hos IS.

Nå har hun reist verden rundt i fire år for å fortelle sin historie og søke rettferdighet for alle kvinner og barn som lider under disse krigshandlingene.

PRISVINNER: Nadia Murad fortalte sin historie på talerstolen.Foto: Berit Roald

– Jeg hører tragiske historier hver eneste dag. Hver dag ser vi hundrevis av kvinner og barn i Afrika, Syria, Irak og Yemen som blir myrdet i krig. Uten at noen hjelper dem eller sørger for konsekvenser for de som gjennomfører disse kriminelle handlingene, sa Murad.

– Ingen pris kan kompensere

I talen takker hun for fredsprisen, men legger vekt på at hennes arbeid ikke er over.

– Ingen pris kan kompensere for at vårt kjære folk er drept bare fordi vi er yezidier. Mitt folk ble utsatt for folkemord i fire år, og verdenssamfunnet gjorde ingenting for å stanse det, sier hun og fortsetter:

– Det eneste som kan gjenopprette et normalt liv for vårt folk er rettferdighet, og beskyttelse for resten av vårt samfunn.

Her kan du lese hele talen i engelsk versjon.

– Felles kamp

Nobelkomiteens Berit Reiss-Andersen sa i sin åpningstale at prisvinnernes felles kamp kan oppsummeres i tre enkle punkter: