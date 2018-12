Er dette Champions League-gruppespillets ti fineste mål?

6. Cristiano Ronaldo, Juventus – Manchester United

Ronaldo timer alt med perfeksjon når han får pasningen over skulderen mens han er på full fart framover. Bang – og 1-0. Det er nesten umulig å treffe så rent og godt som Ronaldo gjør her. PS! Pasningen fra Bonucci må også nevnes.

7. Mauro Icardi, Inter – Tottenham

Icardi får et av de bedre treffene han har fått i sitt liv, når han dundrer inn 1-1 rett før slutt. Han legger grunnlaget for det som skulle bli 3 poeng. ​Legg også merke til det han gjør i forkant av avslutningen. Alt av spillere beveger seg mot mål, men Icardi holder igjen sin bevegelse slik at han får godt med plass i en god posisjon.

8. Ivan Rakitic, Tottenham – Barcelona

Rakitic gir en leksjon i volleyskudd når han viser stor kroppsbeherskelse og via stolpen gir 1-0 til katalanerne. Perfekt teknisk utført, for 98 av 100 ganger går disse avslutningene høyt over mål.

9. Paulo Dybala, Juventus – Young Boys

Dybala scorer et Ronaldo-lignende mål når han mottar pasningen bakfra, men på volley får satt inn 1-0. Bevegelse, timing og teknikk som kun de beste gutta i verden får til.

10. Pablo Rosario, PSV – Inter

Av og til treffer en bare bedre enn andre ganger: Pablo Rosario vil for alltid tenke tilbake på sitt kjempeskudd til 1-0 med glede. Kontrollert og kraftfullt, og keeper er helt sjanseløs.

Se Ajax-Bayern München på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1 onsdag fra 20.00 (Kampstart 21.00)