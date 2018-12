Talentets helt spesielle evne ligger bak medaljefangsten: – Han går inn i en transe

​Denne uken debuterer 18 år gamle Tomoe Zenimoto Hvas i senior-VM i svømming, under kortbanemesterskapet i kinesiske Hangzhou.

Store anledninger på nye arenaer kan prege en ung idrettsutøvers prestasjon, men frem til nå har Zenimoto Hvas tatt de nye nivåene med bravur.

– Jeg tenker ikke at det er stress. Jeg gruer meg ikke til store stevner. Det er snarere tvert imot, sier Zenimoto Hvas til TV 2.

– Jeg gleder meg til å konkurrere i felt hvor mange er bedre enn meg og det er tøff konkurranse. Jeg bruker den gleden og nervøsiteten til å fyre meg opp. Det gir meg energi til å svømme fort.

Leverer under press

Og fort går det.

Bærumsgutten fikk sitt store gjennombrudd da han debuterte i EM-sammenheng under kortbane-mesterskapet i København i desember i fjor. Da ble det norske rekorder på 50 og 100 meter butterfly, samt 200 meter medley – der han også tok en sensasjonell bronsemedalje.

Siden har Zenimoto Hvas vært tolv hundredeler fra gullet og satt norsk rekord på 50 meter butterfly langbane i junior-EM, til tross for at han slet med sykdom og vurderte ikke å stille.

18-åringen grep også sjansen i ungdoms-OL i Argentina i sommer. Der ble det gull, sølv og bronse, flere norske rekorder og OL-krav på 200 meter medley.

Spesielle ferdigheter

– Han er en veldig mental svømmer og en av de som virkelig viser hvor mye det mentale har å si for hvor bra eller dårlig man kan være. Styrken hans er det mentale. Når han er motivert, og når han er fokusert, så er han eksepsjonell. Han har en helt egen evne til både å være fokusert og pushe seg selv, sier elitetrener i Bærumsvømmerne Sondre Solberg.

– Han blir dritnervøs som mange andre, men det er klart at han har fått mange mestringsopplevelser. Da får man en selvtillit i den settingen. Han er kjempenervøs, men har en evne til å gå inn i en transe, eller egen boble, rett før start, og klarer å holde fokus på de tingene han skal.

– Det kommer litt naturlig også, å være mental på, sier Zenimoto Hvas.

– Jeg tenker på de positive tingene. Selv om jeg har vært sjuk og kanskje ikke den beste formen, så er jeg selvsikker på at det ikke er noe mer enn jeg kan gjøre når jeg står ved start. Jeg må bestemme meg for å svømme fort og gjøre så bra jeg kan.

Men en fare er det med ikke å frykte store anledninger: Overtenning.

– Han elsker å konkurrere, og er et konkurransemenneske. Han trigges av den settingen. Han har et til tider for høyt tenningsnivå, som han jobber med å justere og optimalisere, sier treneren.