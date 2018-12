Daniel-André Tande har havnet på 3. plass i verdenscupen sammenlagt to år på rad, og var bare en utstyrsfeil unna å vinne Hoppuka 2017, men så langt denne sesongen har alt gått på tverke for 24-åringen.

Tande har kun kvalifisert seg til andreomgang tre ganger, og har en 19. plass som bestenotering.

– Ser ikke ut som han gjorde for ett år siden

Når det norske hopplandslaget setter kursen mot sveitsiske Engelberg før helgen, er det uten Tande i troppen.

Det bekrefter landslagssjef Alexander Stöckl overfor TV 2.

– Jeg snakket med ham i går, og da ble vi enigE om at han trengte flere hoppøkter. Han har tatt noen steg, og han sier selv at han fikk noen gode svar på samlingen, men at han fortsatt står igjen med noen spørsmål.​

Unggutten ble rammet av det sjeldne Stevens-Johnson-syndromet i sommer, og sa selv at han fryktet for livet.

Det er imidlertid ikke helsen som plager ham nå, sier Stöckl.

– Det er teknikken. Vi ser ikke Daniel slik som han fløy for ett år siden. Det ser annerledes ut nå.

Imponert over Tandes innstilling

Tande har opplevd formsvikter tidligere, spesielt i tiden etter gjennombruddet i Hoppuka 2017. Men situasjonen er annerledes nå, bedyrer Stöckl.

IKKE BEKYMRET: Alexander Stöckl mener det er kun små justeringer som skal til før Daniel-André Tande leverer i hoppbakken igjen. Foto: Pedersen, Terje

– På den tiden var han sliten. Da kjempet han om topplasseringer. Det var første gang han virkelig var med i toppen. Det er ikke tilfellet nå. Han er i bra form, og i godt humør, men den tekniske løsningen hans er sårbar.

– Er dere bekymret?

– Jeg er ikke bekymret, for vi ser hva som er årsaken. Det er det tekniske.

Stöckl mener det faktisk er positivt at Tande blir værende hjemme kommende helg, og lar seg imponere av Kongsberg-hopperens innstilling.

– Jeg ga ham et tilbud ham om at han kunne være hjemme og trene, og det takket han ja til med en gang. Det ser jeg på som veldig positivt. Han ser selv at det er ting å justere på, og ønsker å få hoppet mest mulig. Vi vet at Engelberg er en bakke med varierende forhold, og det er meldt snø til helgen. Det gjør det vanskelig når teknikken ikke sitter hundre prosent.

– Han får mange flere hopp og får trent mye bedre ved å bli hjemme.​