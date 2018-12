United-legendene forklarer hvorfor Liverpool-kampene var de største

Se alt av Gary Neville's Soccerbox på TV 2 Sumo!

– Alltid viktige kamper mot denne gjengen. Liverpool ... Den største kampen? Vil du si at det var den største kampen hvert år? Eller City?

Slik starter episoden av Gary Neville's Soccerbox der den tidligere Manchester United-spillerens lagkamerat Paul Scholes er på besøk.

Rammen for episoden er storkampen mellom Liverpool og Manchester United fra oktober 2006, en kamp som var Scholes' 500. for klubben. Den legendariske midtbanespilleren er etter hvert klar i sin rangering av rivaler.

– Jeg må velge det laget vi kjempet om å vinne ligatittelen mot. Sånn må det være. Store deler av tiden var City i divisjonen under, eller i League One eller hvor de nå var. Det var ikke før de siste få årene at de ble en reell trussel og det ble den store kampen. Men ellers så var det Liverpool, sier Manchester United-legenden.

– Vi hadde ikke vunnet ligaen på tre år. Det var her jeg følte det begynte å bli bra igjen

Scholes og Neville vant henholdsvis elleve og åtte ligatitler i løpet av sin karriere på Old Trafford, men på tidspunktet da den aktuelle kampen i episoden ble spilt, var det en midlertidig tørke på ligatittelfronten. I tur og orden hadde Chelsea en gang og Arsenal to ganger snytt Sir Alex Fergusons mannskap for den ypperste tronen, noe som leder til en god samtale i sofaen i regi av Neville.

– Vi hadde ikke vunnet ligaen på tre år. Det var her jeg følte det begynte å bli bra igjen. Jeg husker vi hadde en samtale i garderoben om jeg trodde vi kunne vinne ligaen igjen. Det var etter at José hadde kommet, og Arsenal hadde vært «The invincibles», sier Neville.

– Hva sa jeg? Jeg var vel neppe optimistisk? svarer Scholes.

– Denne sesongen følte jeg for første gang at det var tilbake til normalen, konkluderer Neville, og får selskap av sin tidligere lagkompis.

– Jeg følte at vi hadde et lag igjen. Det var noe som skjedde som gjorde at det kom til å bli bra, svarer Scholes.

Duoen skulle vise seg å treffe godt i sine antakelser, all den tid 2006/07-sesongen ble starten på Fergusons tredje storhetstid. Tre strake ligatriumfer skulle følge, med det som etter hvert var en Scholes i en noe annerledes rolle enn tidligere i karrieren.