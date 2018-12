Da 29-åringen fra Sverige lagde seg frokost på søndag, tente hun som vanlig et duftlys fra IKEA.

Men etter kort tid eksploderte plutselig duftlyset som sto på sofabordet.

Til TV 2 sier Falkenborn at det fløy glassbiter rundt om i rommet.

– Jeg ble veldig sjokkert og forstod ikke riktig hva som hadde skjedd, sier hun.

Hørte høyt smell

Den svenske kvinnen sier at hun hørte et høyt smell da duftlyset eksploderte.

Det var Aftonbladet som omtalte saken først.

– Da jeg skulle samle sammen glassbitene var de supervarme, sier Falkenborn til TV 2.

29-åringen sier at det tok nesten 40 minutter før hun klarte å samle opp bitene fra gulvet fordi glassbitene var så varme.

– Dette kunne gått riktig ille om noen hadde blitt truffet. Men jeg satt heldigvis noen meter unna, så glassbitene kom ikke i min retning, sier 29-åringen til Aftonbladet.

– Beklagelig

Eksplosjonen forårsaket blant annet en skade i den svenske kvinnen sin vegg.

REDD: Hedvig opplevde hendelsen som skremmende. Foto: Privat

– Hadde man gått forbi, eller hadde et barn stått foran lyset, kunne man fått de varme glassbitene på seg, sier Falkenborn til Aftonbladet.

Ifølge Felix Östman i IKEA sin presseavdeling er det svært uvanlig at noe slikt skjer.

– Det er virkelig beklagelig at dette har hendt, glasset skal ikke eksplodere på denne måten, sier han til Aftonbladet.

Selges i Norge

Truls Mathisen i IKEA sin norske presseavdeling sier at dette lyset også blir solgt i Norge, og at de har hatt én lignende hendelse her hjemme for cirka ett år siden.

– Vi har full forståelse for at denne hendelsen kan oppleves som skremmende, og vi oppfordrer alle som har opplever problemer med produktene våre tar kontakt med oss via IKEAs kundesenter. Dette gjør at vi kan rapportere inn feil ved produktene og forbedre oss, sier Mathisen til TV 2.