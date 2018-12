Sara og Andrea er bare 19 år, men har allerede ansvaret for 67 foreldreløse barn

Derfor bestemte 19-åringene seg for å reise ned til barnehjemmet for å se hvordan det gikk med den nyfødte gutten. Begge er enige om at det var et sterkt møte.

– Det var veldig rart. Det første vi tenkte var hvordan noen klarer å legge fra seg en liten baby på trappa. Så prøvde vi å se for oss moren sin situasjon. Det er trist å tenke på at den eneste løsningen for at barna skal overleve, er å gi det fra seg, sier Andrea.

Store planer for fremtiden

Dessverre er ikke historien om Lazarus unik i et land som Kenya. Det er nettopp derfor jentene fra Mysen ikke har planer med å gi seg med det første.

Alle de store barna ved barnehjemmet går på skole. Foto: Privat

– Vi ønsker først og fremst at barnehjemmet skal være et hjem, og ikke en institusjon, slik at barna kan være stolte over å ha bodd der den dagen de blir voksne, sier Andrea og legger til:

– Vi ønsker å bygge et gjestehus slik at frivillige fra Norge kan komme ned å arbeide og hjelpe til. Vi har også veldig lyst til å bygge et verksted og en grønnsaksåker, både til eget bruk og eventuelt for å selge litt.

– Jeg tror vi aldri kommer til å overlate dette til noen andre. Vi ser at det vi gjør hjelper, og det båndet vi har knyttet til barna er så sterkt at vi ikke ønsker å gi det fra oss, avslutter Sara.