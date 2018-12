13 uker etter valget er det fortatt kaos i svensk politikk, og helt åpen hvem som skal styre landet de neste fire årene.

– Jeg er skuffet

Fem døgn med intensive forhandlinger mellom Socialdemokraterna og sentrumspartiene i Sverige førte ikke frem.

– Jeg er skuffet, sa lederen for Centerpartiet Annie Lööf, etter fem døgn lange forhandlinger med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna og Centerpartiet har brutt samen.

Centerpartiet krevde reformer av bolig- og arbeidfsmarkedet, samt en mer liberal reformpolitikk for å slippe frem Stefan Löfven som statsminister i fire nye år.

– Har gjort alt vi kan

Löof mener de andre partiene nå må ta ansvar for at Sverige skal få en ny regjering, uten at hun vil spekulere i utfallet.

– Nå har vi gjort alt vi kan. Prøvd alle muligheter som finnes i tre måneders tid. Jeg har sittet i forhandlinger dag og nat. Nå må de store partiene ikke minst Moderaterna og Socialdemokraterna ta ansvar for at Sverige skal få en ny regjering, sier Lööf.

Hun mener Socialdemokraterna presenterte et skambud på hva det borgerlige sentrumspartiet skulle få gjennomslag for i bytte mot å støtte en ny regjering.

– Stefan Löfven har ikke orket å klippe båndene til Vänsterpartiet og Jonas Sjöstedt. De spørsmålene som Löfven har vært utydelig på er akkurat de samme som har vært på kravlisten til Vänsterpartiet, sier Lööf.

Borgerlig budsjett

Sammenbruddet i forhandlingene betyr at overgangsbudsjettet til den sittende Löfven-regjeringen neppe får flertall i Riksdagen. Verken Centerpartiet eller Liberalerna vil stemme for.

– Slik det ser ut akkurat nå kommer vi til å stemme på vårt eget budsjett og deretter avstå fra å stemme i den avsluttende avstemningen, sier finanspolitisk talsmann for Liberalerna, Mats Persson til flere svenske medier.

Dermed kan budsjettforslaget til Moderaterna og Kristdemokraterna bli vedtatt med støtte fra Sverigedemokraterna.

– Vi kommer til å stemme på vårt eget forslag. Når det faller vil vi avstå fra å stemme. Mye tyder på at Moderaternas budsjett går igjennom onsdag. Da er det et slikt budsjett en ny regjering må styre på, sier Lööf.

Kan bli nyvalg

I Sverige kan ikke en statsministerkandidat få et flertall av stemmene mot seg i Riksdagen når han eller hun settes opp til avstemning.

Sittende statsminister Stefan Löfven tapte en tillitsvotering etter valget og Moderaternas leder Ulf Kristersson ble nedstemt i den første av fire mulige statsministeravstemninger.

Talmann i Riksdagen Andreas Norlén sier mandag formiddag at han vil ha uformelle samtaler med partiene, og utelukker ikke at det blir avholdt en avstemning om Löfven i Riksdagen.

Dersom det ikke finnes noen løsning kan det bli skrevet ut nyvalg i Sverige.

– Jeg utgår fra at det ikke blir noe ekstravalg, sier Annie Lööf.