– Så lenge vi holder oss innenfor omdømme og økonomi, så kan vi egentlig tape så det synger etter

På ti år har Sarpsborg 08 gått fra å være et konkurstruet 1. divisjonslag til å spise kirsebær med de aller største klubbene ute i Europa.

I klubblokalene i Østfold er ikke ildsjelene i tvil: At klubbene hele tida har vært hardtarbeidende og holdt beina godt plantet på jorda, har vært en soleklar suksessformel.

Sportssjef Thomas Berntsen er klar på at det ikke er tilfeldig at man er opptatt av klubbens verdigrunnlag.

– Hvis vi ikke hadde vært bevisst på det, så hadde ikke vi fått lov å jobbe her. Vi har et styre som er veldig opptatt av sportslige resultater, men som er mer opptatt av at omdømme og økonomi er i orden. Så lenge vi holder oss innafor rammene på omdømme og økonomi, så kan vi egentlig tape så det synger etter, vi, sier Thomas Bertnsen til TV 2 Sporten.

I spillertunnellen på Sarpsborg stadion er det hengt opp en rekke ord som minner Sarpsborg-spillerne på klubbens verdier: Ærlig, ansvarlig, engasjert, folkelig og orginal (ekte) er noen av ordene pryder gangen.

– Vi har en formann (Cato Haug, journ. anm.) som er primus motor på det meste her. Han er ikke bare en pamp og styreleder, men han er høyt og lavt og ordner det meste her. Før fjorårsesongen hadde han fått ordnet dette. Det er svulstige og fine ord, men håpet er at det skal gi oss godfølelsen, sier Berntsen.

Frykter ferrari-tendenser

I hele år har lille Sarpsborg 08 sjokkert Fotball-Europa med en rekke sterke resultater i Europaligaen. Foran torsdagens bortemøte med Genk, har klubben faktisk muligheten til å ta seg videre fra gruppespillet.

Europa-eventyret har gitt millioner inn på bok. I norsk målestokk er det ingen tvil om at Sarpsborg 08 er en av klubbene med mest midler nå.



Allerede ved trekningen til gruppespillet i Europaligaen var Berntsen - som du kan se i videovinduet under - klar på at Sarpsborg skal ha et edruelig forhold til pengene som det genererer:

Nå gjentar Berntsen viktigheten av å beholde beina godt plantet på jorda.

– Vi får se nå hvordan vi takler de tingene der framover, nå som vi begynner å komme i ferrari-modus med tanke penger på bok og slike ting. Vi får se om vi klarer å bevare identiteten til klubben. Det kan være at vi må bli mer bevisst på de tingene der, slik at vi ikke beveger oss inn i et landskap vi ikke ønsker å være, sier Berntsen.