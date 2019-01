aBilindustrien står midt i en stor omveltning. Flere og dropper nå fossile forbrenningsmotorer og satser stort på elektriske drivlinjer.

BMW er en av de produsentene som er langt framme her. De har allerede hatt stor suksess med sine ladbare hybrider – og for ikke å snakke om den lille elektriske i3 som har vært en av Norges mest solgte modeller de siste årene.

De fleste produsenter kommer med flere elektriske modeller de neste årene. Også BMW, så klart.

Den neste elbilen ut derfra er BVMW iX3 og som navnet sladrer om er dette en elektrisk versjon av en bil veldig mange nordmenn allerede her et forhold til. Nemlig familie-klassikeren X3, lillebroren til den store X5.

Tett opptil dagens BMW X3

Nå har konseptbilen vært en snartur i Sverige, nærmere bestemt på elbil-messe i Göteborg. Også i grannelandet i øst vekker BMW-en stor interesse, og det var tidvis trengsel på standen.

Designmessig legger BMW seg tett opp til X3 med den nye elektriske iX3. Ikke ulikt det erkekonkurrent Audi gjør med sin e-tron, i forhold til andre Audi-SUV-ene.

Men elbilen fra BMW skal også skille seg ut. I grillen vil blåtoner tydelig vise at dette er en elbil. Fargespillet bringes videre til siden og hekken av bilen hvor vi også finner blå dekor, litt på samme måte som på i3.

I 2025 skal BMW-gruppen tilby hele 25 elektrifiserte modeller, hvorav 12 skal være fullelektriske. Det vil si 12 nye, på bare seks år i tillegg til de ladbare variantene. Ikke småtterier med andre ord. Elektrifiseringen kommer uten tvil til å gå veldig fort.

Nye iX3 vil sammen med i3 være starten på noe svært viktig framover for den tyske produsenten. Kanskje deres viktigste og største satsing noensinne.

Tror elbiler vil vrakes tidligere enn andre biler

BMW iX3 forfra med den stor og omdiskuterte grillen.

Mange tøffe konkurrenter

Derfor har BMW allerede sikret seg rettighetene til modellnavnene BMW i1 og opp til i9, så vel som BMW iX1 til iX9 på det som trolig blir SUV-ene.

Suksessen med lille i3 er en ting. Den har på mange måter vært en viktig prøveklut som har gitt mye erfaring.

Med iX3 starter det for alvor. Vi vet at mange av de argeste konkurrentene enten er i støpeskjeen eller nettopp har kommet ut av den.

Det skulle vel være nok å nevne konkurrenter som Jaguar I-Pace, ulike Tesla-modeller, kommende Mercedes EQC og ikke minst Audi e-tron som kommer BMW-en i for kjøpet denne gangen.

En ting er i alle fall sikkert. Interessen her hjemme er enorm på alle de nevnte modellene.

Stor test: Så langt går egentlig elbilene ​

Fleksibel produksjon

Derfor har ikke BMW hverken tid eller råd til å gjøre noe feil med sin kommende SUV. De velger da også å holde kortene svært til brystet når det gjelder iX3 og er sparsommelig med opplysningene rundt bilen.

BMW sier at batteripakken i BMW iX3 vil ha en netto kapasitet på «over 70 kWh», men ikke noe om hvor mye over ... Det lurer nok både kunder og konkurrenter på.

De sier også at de to motorene yter til sammen 200 kW (270 hestekrefter), og at den får firehjulsdrift og rekkevidde på over 400 km etter den nye WLTP-målemetoden.

BMW iX3 kan leveres med firehjulstrekk og skal vi gjette på at den får mulighet til å tekke tilhenger også?

BMW vil lansere fleksible plattformer som man kan bygge ulike modeller på. Både hybrider og elbiler med for- og firehjulsdrift og i ulike størrelser.

Brukt elbil? Så billig får du elbil-bestselgerne nå

Hele tolv eklektiske modeller skal BMW lansere de neste seks årene. Ikke småtterier ...

Ville ikke vise fram interiøret

Grillen på iX3 er en nytolkning av BMWs klassiske nyredesign. Den er mildt sagt omdiskutert. Nyrene har blitt betydelig bredere og henger nå sammen. Ikke alle liker den, for å si det forsiktig... Ettersom elmotorer ikke har samme behov for kjøling, er grillen tett og kun et designelement uten funksjon på denne modellen

Støtfangeren foran er også mer aerodynamisk, med færre og mindre luftinntak og nytt design. Felger i komposittmateriale skal gi minimal luftmotstand, dekk med lav rullemotstand og endret design på støtfangeren bak er andre elementer som preger bilen, som enn så lenge er et konsept.

Men det er grunn til å anta at det er svært lite som vil skille denne fra produksjonsmodellen.

Bilen er utstyrt med svært mørke ruter og det ble ikke gitt anledning til å få en titt på interiøret, selv om vi spurte aldri så pent. Det ville de absolutt ikke vise fram. Vi blir høflig, men svært bestemt avvist.

De første bilene skal leveres til norske kunder i 2020. Bare det siste året har BMW forresten levert mer enn 100.000 elektrifiserte biler. Det norske markedet alene bidro med ti prosent av dette.

Les også: Nå tester vi elbilen nordmenn har kastet seg over

Video: Se mer av BMW iX3 her

​

​