I etterkant av finaleinnspillingen av Farmen, har andreplassen Kjetil Nørstebø (28) anklaget vinneren Tonje Frøystad Garvik (29) for juks.

På TV2.no kunne vi røpe at Farmen-Kjetil stormet inn i skogen da de andre deltagerne gratulerte Garvik, og han kom ikke tilbake for å ta det tradisjonelle jubelbildet.

– Det var en trist avslutning på finalen, da den andre finalisten ikke ønsket å være med på bildet vårt. Han kom med beskyldninger om at det hadde skjedd noe galt i finalen, og det tok vi på alvor. Vi ønsket likevel at han skulle være med, og ventet 45 minutter etter at finalen var ferdig. Vi respekterer likevel at han ikke ville det, sier Grøtta Grav til God morgen Norge.

Spørsmål om første verdenskrig

Kjetil Nørstebø startet med en fordel under gårsdagens finale og kunne dermed ha vunnet om han svarte riktig på spørsmålene i finalen, selv om også Garvik svarte riktig på alle spørsmålene.

Det ble en del feil fra begge finalistene, og Garvik vant finalen på et ekstraspørsmål.

Spørsmålet handlet om hvilken dato i 1918 som kamphandlingene i første verdenskrig endte.

Klokken 11:11, den 11.11. (altså ellevte november) endte altså krigen som resulterte i at over 15 millioner mennesker ble drept.

Garvik skrev ned korrekt dato, mens Nørstebø bommet.

Kjetil mener at noen i produksjonen har fortalt Tonje flere av finalespørsmålene mens de to finalistene ennå var inne på gården på finaledagen. Han hevder at han sa ifra om dette mens finalen pågikk.

– Vi har imøtegått påstandene, men vi har kommet frem til konklusjonen at det ikke skjedde noe juks under finalen. Hadde det vært tilfellet, så hadde vi måtte ta konsekvensene av det. Det slapp vi, fordi det ikke var noe som ikke skulle ha skjedd som skjedde, forklarer Farmen-programlederen.

To verdige vinnere

Grøtta Grav forteller at han mener begge de to finalistene hadde vært verdige vinnere.

– Det har vært viktig for meg å ikke velge side. Det er synd at det blir så mye styr rundt dette, for det var ingen grunn til det. Jeg syns Kjetil er en kjempefin fyr, og håper at han kan riste dette av seg, avslutter Grøtta-Grav.

