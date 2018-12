– Jeg er sikker på at Liverpool kommer til å fosse i angrep fra start

– Det er noe spesielt når du står på Anfield og det er Champions League. Det er spesielt å gå ut på gresset, føle flomlysene, vått gress og vite at vi har fansen bak oss. Vi visste at hvis vi angrep og virkelig fikk fansen med oss, så ville det påvirke motstanderlaget. De ville bli mer nervøse. Det er det som er sjarmen med Anfield, for alle hater å komme på Champions League-kamper der. Motstanderne vet at når først kampen er i gang og vi kjører på i angrep, da kan alt skje, sier Riise.

Kun to minutter ut i annen omgang kom utligningen. Florent Sinama-Pongolle satte ballen i mål fra kloss hold etter et glimrende forarbeid av Harry Kewell.

– Vi ble fort enige i pausen om at vi måtte få et tidlig mål. Sånn at vi fikk nerver i Olympiakos-laget, sånn at vi fikk troen tilbake og mer energi. Og det fikk vi. Og det var en skikkelig vitamininnsprøyting for oss.

Stillingen var 1-1 da kampen bikket 80 minutter. Da dukket Neil Mellor opp. Liverpool ledet 2-1, men trengte fortsatt et mål til.

– Etter 1-1 fortsatte vi å kjøre på. Og da vi først fikk 2-1, selv om det ikke var nok, så ga det oss en ekstrem god følelse. Vi fikk så mye energi, og personlig kjente jeg ikke at jeg var trøtt eller sliten. Det var bare å kjøre på. Vi fikk troen tilbake og vi hadde ok med tid å gjøre det på, selv om vi visste at vi måtte ha ett til. Det er første og siste gang jeg har følt at Benitez ikke tenkte på det taktiske. Han lot oss bare fosse fremover. Og det var en fantastisk følelse å bare kjøre på, sier Riise.

– Jeg tror siste ti minuttene var ekstremt kaotiske. Det var null system og alle mann i angrep. Jeg vet ikke om jeg var på min egen banehalvdel det siste kvarteret. Vi kunne få en imot, men vi visste at vi måtte ha et mål til, koste hva det koste ville, forteller Riise.

– Får frysninger av å snakke om det

​Fire minutter før slutt kom 3-1-scoringen.

– Gode lag har alltid noen som slår til når de må, under spesielle kamper og spesielle øyeblikk. Vi hadde Captain Fantastic i Steven Gerrard, som egentlig ut av ingenting traff klokkereint på halv volley. Ballen føk inn, og gleden blant spillerne og fansen var enorm. Det er sånne ting som sier at det var meningen at vi skulle være i turneringen.

– Carragher var jo nesten på 16-meteren til motstanderlaget, og han var jo aldri der oppe. Vi var desperate etter å få det målet, og så kommer den spesielle spilleren som gjør det helt ekstreme. Du så gleden hos oss spillere. Vi spurtet avgårde og fansen var med. Jeg får frysninger bare av å snakke om det nå. Det er det som gjorde at vi faktisk gikk videre, og til slutt vant Champions League det året.

Sammen med returoppgjøret mot Chelsea i semifinalen, er Olympiakos-kampen noe av det Riise husker best fra de europeiske kveldene på Anfield. 2004/05-sesongen endte som kjente med Liverpool-seier i Champions League-finalen mot Milan - en kamp Liverpool lå under 0-3 ved pause.

– Jeg har alltid i mitt liv trodd at ting skjer av en grunn. Og da vi vant Olympiakos-kampen, gikk videre og var klare for utslagsrundene, hadde jeg tro på at det var en grunn til at vi klarte det. Det var en grunn til at Gerrard scoret da vi trengte det, selv om jeg hadde aldri trodd at vi skulle gå så langt. For om man ser på spiller for spiller så var ikke vi det beste laget, men som kollektiv var vi ekstremt gode. Taktisk var vi helt fantastiske sammen. Det var det som slo de fleste lag i den turneringen der, at vi var et godt lag. Men det er klart at troen på at vi skulle gå hele veien, den var ikke der tror jeg, sier Riise.

– Hadde elsket å spille for Klopp

​Den tidligere landslagsklippen tror Jürgen Klopp gjorde lurt i å fri til fansen etter tapet mot PSG for knapt to uker siden.

– Det er en grunn til at Klopp fortalte media rett etter PSG-kampen at Liverpool trenger Anfield. Han vet hvor viktig det er å ha dem i ryggen. Klopp vet hvor tungt det er for motstanderne å høre Liverpool-fansen støtte laget hele veien. Jeg var på PSG-kampen hjemme, og jeg er sikker på at fansen var noe av grunnen til at PSG-spillerne var så sløve og sjokkerte, sier Riise.

– Klopp er taktisk smart. Han vet at han trenger fansen. Spillerne får energi av det. Spillerne vet hva som kommer, motstanderlaget vet også hva som kommer, så jeg tror det er taktisk lurt av Klopp å si det såpass tidlig fordi det er en så ekstremt viktig kamp. Det holder med 1-0, men scorer Napoli må Liverpool vinne med to, sier Riise.

38-åringen skulle gjerne spilt under Klopps ledelse.

– Jeg har vært såpass heldig at jeg har reist i pre-season med laget og sett Klopp på nært hold, og han er sånn på trening også. Han er så engasjert! På med spillerne hele tiden. «The Klopp-hug» er et nytt ordtak nå. Å se ham på sidelinjen i kamp – jeg hadde elsket å spille for ham. Fordi du får lyst til å spille for ham fordi han har så fantastisk lidenskap på sidelinjen. Han får fansen i gang, han får spillerne i gang. Det er helt fantastisk for en spiller på banen å se at manageren er sånn. Det gir deg vilje til å gå i krigen for ham, forteller Riise.

For Napoli holder det å spille uavgjort på Anfield. Så spørs det om italienerne klarer å holdene hodene kalde når Liverpool-fansen girer seg opp.

– Jeg tror det er en trygghet for spillerne å kjenne til historien bak de europiske kveldene på Anfield. Det er noe fantastisk med Anfield når det er viktige kamper i Champions League. Men det skjer ikke hver gang, og en gang må det gå andre veien også. Spillerne er klare over at det er de som må prestere på banen, score målene og unngå baklengsmål, men fansen hjelper dem til å få energi til å gjøre det. Det tror jeg gir en trygghet for spillerne, sier Riise, som spår følgende Klopp-inngang på kampen:

– Kjenner jeg Klopp, Anfield og Champions League riktig så er jeg sikker på at Liverpool kommer til å fosse i angrep fra start av. Liverpool vil sette Napoli under press og prøve å få et tidlig mål. De ønsker å få kontroll på kampen, for Liverpool vet også at selv om Napoli scorer, så er laget godt nok til å score tre mål. Å unngå mål imot tidlig er ekstremt viktig, men Liverpool har vært fantastiske til å holde nullen denne sesongen. Jeg er sikker på at gutta kommer til å fyke i angrep, sette Napoli under press, og få publikum med seg. Det er viktig å få et skudd på mål, en avslutning, ett eller annet som får fansen i gang. Et skudd på mål, da er vi i gang, spillerne roer seg litt ned og tenker «det er game on».​