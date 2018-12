Bonden Andreas Nørstrud (34) fra Tuddal i Telemark deltok i Farmen i 2012. Han har blitt kåret til Farmen-historiens mest omdiskuterte deltaker.

34-åringen skapte overskrifter både under og etter deltakelsen – da hovedsaklig for sitt kontroversielle kvinnesyn.

Nå forteller kona Maren Andrea Nørstrud at hun fryktet Farmen-returen til ektemannen.

Tenkte på familien

Det var først og fremst på grunn av familielivet at kona ble skeptisk da han fortalte at han skulle være med på Farmen-konseptet «Torpet».

Paret har fem barn sammen, og Andreas har en sønn fra et tidligere forhold. De fem barna skiller bare fire år, så det er hektisk hjemme hos familien Nørstrud.

– Først var jeg var veldig usikker. Det var litt skummelt. Vi har mange unger og sånn, men han var der ganske kort tid, så det gikk bra, sier Maren Andrea Nørstrud.

Svigermor skulle bli redningen

Farmen-Andreas sitt opphold varte bare en uke, noe som gjorde det hele lettere. Likevel forteller han at de hadde ordnet det slik at han kunne vært på gården frem til finalen.

– Svigermor var min stedfortreder i den grad hun kunne det, forklarer han.

Kona er glad for at oppholdet ikke ble lengre, da hun allerede etter en uke kjente på savnet.

– Vi er sammen hver dag, så det er veldig uvant når sjefen i huset ikke er hjemme. Det var godt å få han tilbake tidlig.

Skulle formidle troen

Målet til Nørstrud var å kjempe seg inn på Farmen-gården, sånn at han igjen kunne forkynne sin tro.

– Siden 2012 har jeg forandret meg veldig lite. Så jeg har de samme standpunktene jeg hadde den gangen, men jeg tror at jeg er enda sterkere i ånden og i kristenlivet mitt, sa Nørstrud til TV 2 i høst.

Han ble kjent for å si at ugifte menn og kvinner ikke kan sove i samme seng. Han mente også at jentene på gården ikke kunne sprade rundt i shorts og genser.

– Jeg ser en mulighet til å kunne snakke om det jeg er opptatt av. Formidle Guds ord. Formidle sannheten. Fordi sannheten frigjør mennesker, og det er det jeg ønsker å se: Mennesker som er frigjort fra løgn, bedrag og død.