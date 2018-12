– Første gang vi ikke har fått noen negative kommentarer

– Det er en vanskelig problemstilling, fordi man ikke vet hvor de er hen, sier Søreide.



Hun forteller at Norge har brukt mye ressurser i Irak for å sikre identiteter og spore opp mennesker.

– Det er en vanskelig jobb, men vi ønsker å få andre land til å gjøre det samme.



Denis Mukwege

Denis Mukwege (63) er en kongolesisk gynkolog som er spesialisert på å behandle kvinner som har blitt voldtatt.

På grunn av sitt lange og tro arbeid for saken, har han fått tilnavnet «Doctor Miracle»

Mukwege begynte arbeidet sitt ved sykehuset Panzi i byen Bukavu i Øst-Kongo for omtrent 20 år siden. Det var etter han behandlet en gruppevoldtatt kvinne han fant sitt kall.

FREDSFEST: Nobelprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege i vinterkulda under Nobels fredsfest 2018 foran Oslo rådhus søndag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kvinnen hadde skuddsår i kjønnsorganene og på innsiden av lårene etter voldtekten.

– Kvinnekroppen har blitt en slagmark. Dette kan vi ikke akseptere i dag. Vi må gjøre noe for å stanse slik voldsbruk, sa Denis Mukwege, under pressekonferansen søndag ettermiddag.

Sykehuset behandler mer enn 3.500 kvinner årlig, og Mukwege opererer opptil ti personer hver dag.

I 2012 kritiserte han presidenten i Kongo, og måtte flykte landet. I 2013 kunne han returnere, og ifølge BBC lever Mukwege nå under permantent beskyttelse av FN.

Nadia Murad

Nadia Murad (25) er den nest yngste vinneren av Nobels fredspris, kun slått av Malala Yousafzai som var 17 år da hun ble tildelt prisen.

Murad er en irakisk yezidi-kvinne, som ble kidnappet av IS i august 2014. Hun ble utsatt for gjentatte voldtekter og overgrep før hun klarte å flykte november samme år.

Hun er nå en menneskerettsaktivist og er ansiktet utad for bevegelsen for befrielsen av Yezidi-folket. Siden 2016 har hun vært FN-ambassdør mot seksualisert vold.

– Dette er en viktig dag for oss og for alle yezidier for har lidd av vold. Vi lever i vanskelige tider og over 3000 kvinner blir fremdeles holdt fanget av IS. Vi gir en stemme til disse kvinnene med fredsprisen. Jeg ønsker å takke dere for denne prisen, sa Murad da hun møtte pressen sammen med Mukwege.

