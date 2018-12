Romelu Lukaku har hatt en tung start på sesongen, men fikk en opptur lørdag da han scoret i Manchester Uniteds 4-1-seier hjemme mot Fulham.

Det var utrolig nok spissens første scoring på Old Trafford siden mars.

Etter kampen avslørte belgieren at han trodde han hadde funnet svaret på det dårlige spillet etter sommeren.

Han forklarte nemlig at han la på seg en del muskler før han skulle spille VM for Belgia i sommer.

– Jeg la på meg litt muskler i VM. Jeg følte meg strålende og jeg synes jeg spilte strålende der borte, men da jeg kom tilbake, var det en annen type fotball, sier 25-åringen ifølge Goal.

Lukaku mener at det er en mye høyere intensitet i Premier League enn på landslagsnivå.

– I Premier League kan jeg ikke spille med den samme mengden muskler som jeg gjør i internasjonal fotball. Med en gang jeg kom tilbake, så forsto jeg det: Jeg kan ikke spille i denne stilen. Jeg måtte enkelt og greit miste muskler. Så jeg holdt meg unna vektrommet, drakk mye vann, spiste mye grønnsaker og fisk, og det hjelper.

– Jeg var langt nede etter VM

Til tross for vekttapet har ikke Lukaku akkurat tatt Premier League og Champions League med storm hittil denne sesongen. Men han har tro på at Fulham-kampen var et vendepunkt.

– Jeg hadde en god samtale med manager i dagene før kampen, hvor han fortalte meg hva han ønsket fra meg. Og jeg vet at jeg må gjøre det bedre. Jeg har ikke spilt med nok intensitet eller aggresjon. Men mot Fulham følte jeg at jeg spilte med samme type intensitet som de andre.

VM i Russland har satt sitt preg på sesongens Premier League. Flere spillere på topplagene ble hvilt i sesongstarten, og skadene har også florert. United-spissen forteller at han befant seg i en bølgedal etter turneringen.

– Etter VM var jeg litt sliten. Jeg opplevde det samme da jeg kom tilbake til Everton fra VM i 2014. Jeg var virkelig langt nede etter det VM. Jeg visste det så jeg gjorde mange tester med det medisinske apparatet for å se hva problemet var. Jeg hadde i tillegg en hamstring-skade, som jeg aldri ellers får.

– Det var også en mental «hangover» etter VM fordi det var intenst. Det var virkelig intenst fordi vi kom så nær. Men nå føler jeg at jeg er på et akseptabelt nivå og klar igjen. Jeg bare fortsetter med å se fremover og utvikle meg.