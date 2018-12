Søndag kveld publiserte den frivillige organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» avdeling Rogaland et fortvilt Facebook-innlegg.

«Nå må jeg frese fra meg igjen! Jeg håpet og trodde ting hadde skjerpet seg etter i fjor!», står det i meldingen.

Organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» er landsdekkende, og driver både med pengeinnsamling og juleaksjoner som dette. Under juletrær og i handlekurver som er satt opp i ulike butikker, kan folk levere julegaver til organisasjonen.

Gavene deles deretter videre ut til foreldre som har det trangt økonomisk, og kan gi gaven videre til sine egne barn.

Pringles-boks

En av gavene som nylig dukket opp blant donasjonene var en innpakket Pringles-boks. Oppi den tomme chipsemballasjen lå to kondomer – et åpnet og et uåpnet – og en lapp. Der sto det følgende:

«Disse skulle moren og faren din brukt, når dem likevel ikke har råd til å kjøpe gave til deg!».

– Det setter følelser i sving i mitt hjerte. Hadde mitt barn fått dette, ville jeg blitt hjerteknust. Det er frekt, sier avdelingsleder Trine Thorsen til TV 2.

Ikke første gang

Thorsen sier at de frivillige ofte opplever at det leveres inn mindre hyggelige gaver. Derfor har de nå rutine på å pakke opp alle gavene som gis, for å sjekke hva de inneholder.

Også i fjor omtalte TV 2 at organisasjonen opplevde å få søppel, kondomer og skittent undertøy levert som julegaver.​​.

– Det er nok ikke til å unngå at dette skjer hos organisasjoner som samler inn på denne måten, tror Thorsen.

Hun sier at organisasjonen ofte også mottar brukte klær og leker.

– Dette er nok ting som gis med god hensikt. Hele året ellers driver vi med gjenbruk, men til jul ønsker vi at folk donerer nye ting. Alle fortjener følelsen av å få noe nytt, mener hun.

Thorsen understreker også at de som oftest mottar fine gaver fra folk som velger å donere.

– Det koster ikke så mye dersom man ønsker å bidra. Man kan kjøpe en ekstra pose seigmenn, for eksempel, eller leker som man tenker at egne barn ville likt, sier hun.

