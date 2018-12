Kilder med kjennskap til etterretningsarbeidet knyttet til drapet på Khashoggi har forklart at lydopptaket er en sentral del av etterforskningen, skriver CNN.

Kilden har forklart til mediehuset at det kommer tydelig fram i lydopptaket at drapet var en planlagt henrettelse.

Ifølge kilden hører man Khashoggi kjempe mot sine drapsmenn.

– Jeg kan ikke puste. Jeg kan ikke puste. Jeg kan ikke puste, skal Kashogghi si i opptaket.

Det skal også være lyd av en motorsag som brukes til å partere kroppen til den døde journalisten.

Dette bildet av Khashoggi som går inn på det saudi-arabiske konsulatet er det siste av journalisten i live. Foto: Handout

21 personer pågrepet

Khashoggi ble drept da han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul den 2. oktober. Tyrkisk påtalemyndighet har slått fast at han ble kvalt til døde og partert i en planlagt aksjon.

Ifølge etterforskerne kom drapsordren fra øverste nivå i Saudi-Arabias maktapparat, men ikke fra kong Salman.

Tyrkia, som har bedt om å få utlevert 18 mistenkte, blant dem 15 fra den antatte dødsskvadronen, har kritisert Saudi-Arabia for manglende samarbeid i etterforskningen.

Saudiarabiske myndigheter har sagt at 21 personer er pågrepet i forbindelse med drapet. De hevder dødsskvadronen handlet på egen hånd og går inn for dødsstraff for 5 av de 15 mistenkte.

Kronprins Mohamed Bin Salman hevder drapsmennene handlet på egenhånd. Foto: Handout .

Mulig kobling til Bin Salman

Tidligere denne uken utstedte en tyrkisk domstol arrestordrer for to saudiarabere som var kronprins Mohammed bin Salmans rådgivere da Khashoggi ble drept.

De to er henholdsvis tidligere viseetterretningssjef og hoffrådgiver i Saudi-Arabia. De fikk sparken i kjølvannet av drapet og antas å befinne seg i hjemlandet.

Khashoggi sto i årevis nær kongefamilien, har vært rådgiver for regjeringen og har nære bånd til Saudi-Arabias elite.

Det siste året har han som skribent vært svært kritisk til den mektige kronprinsens politikk, spesielt krigen i Jemen, den diplomatiske striden med Canada og pågripelsene av kvinnerettsaktivister.

