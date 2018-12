Nå må vi heie på Ungarn av hele våre hjerter

Så gikk det ikke som vi hadde håpet. Romania ga ikke Norge den hjelpen de trengte.

Vel vitende om at de har ytterligere to kamper til å ta seg til semifinale, så virket det ikke som om rumenerne var så interesserte i å kjempe for seieren.

Og nå ble det komplisert med tanke på avansement til semifinale for Norge.

Hvis vi tar høyde for at Norge vinner sine tre siste kamper, så er det nå 27 ulike sluttabeller i Norges gruppe. Men vi må stikke fingeren i jorden og innse at vi må ha både høyere makter og julenissen på vår side for at det skal bli medaljekamp. For tolv av disse kan ta Norge videre, av disse forutsetter ni at Ungarn slår Romania. De tre siste krever i tillegg at Romania taper for Spania.

Vi må altså heie på Ungarn av hele vårt hjerte.

La oss ta det kronologisk:

Tirsdag spilles de to neste kampene i gruppen.

Nederland - Norge

Spania - Romania

Vi har allerede tatt høyde for at Norge slår Nederland. Dermed trenger vi bare å se på mulige utfall fra Spania - Romania.

Romania slår Spania:

Dersom vi regner med at Romania slår Spania, som er mest trolig, så er det ni ulike utfall av gruppen - utfra hvordan det går i kampene Ungarn - Romania og Nederland - Tyskland. Tre av disse tar Norge videre. Felles for disse er at Ungarn må slå Romania. Da kan Norge gå videre uansett utfall av Nederland - Tyskland.

Dersom Nederland ikke taper for Tyskland, så havner Norge, Romania og Ungarn alle på seks poeng. Da blir det innbyrdes målforskjell som avgjør.

Før Romania og Ungarn møtes er stillingen som følger:

Romania +8

Norge +5

Ungarn -13

Dersom Ungarn vinner med tre mål og Romania ikke scorer mer enn 30 mål, så er Norge videre sammen med Nederland. Vinner Ungarn med fire mål eller mer (ikke mer enn 18 mål) så er også Norge videre.

Dersom Tyskland slår Nederland, så får vi det veldig interessante scenariet der fem lag ender på seks poeng. Da blir det bare å stryke resultatene til Spania og lage en ny tabell uten dem.

Nederland +8

Romania +8

Norge +4

Tyskland -5

Ungarn -15

Norge må da ta inn fire mål på Nederland og Romania. De må altså vinne med minst tre mål over Nederland, ettersom nederlenderne også får minst et minusmål mot Tyskland og Romania får minst et minusmål mot Ungarn.

Alle andre kamputfall i de to kampene vil sende Norge ut av EM før semifinalene.

Uavgjort mellom Spania og Romania:

Dersom Romania bare klarer uavgjort mot Spania, så er det fire ulike utfall som kan sende Norge videre.