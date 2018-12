Søndag kveld var det duket for storslått fest på Mesh i Oslo, og årets deltakere var samlet for å hylle vinneren.

Årets fest ble imidlertid ikke akkurat slik som den pleier, da de tre hovedpersonene – første, andre og tredjeplassen – ikke var på plass fra starten av.

Kom til festen

Det skyldes at Kjetil Nørstebø (28) fra Uvdal, som kom på andreplass, ikke ville møte opp på finalefesten. For å unngå å røpe resultatet, uteble derfor Karianne Amundsen (28) og Tonje Frøystad Garvik (29) til resultatet var klart.

I vinnerøyeblikket dukket derfor en gledesstrålende Tonje opp, til full jubel fra festen.

– Det føles helt surrealistisk. Seieren har sunket litt inn, men ikke helt. Det har vært mye styr de siste ukene, og det har vært en tøff periode. I dag vil jeg bare feire og være glad, sier Tonje.

– Sykt stolt

Der møtte hun kjæresten, Lene Sleperud (29), som hun var inne på gården sammen med, og det ble tid for et seierskyss. Tårene trillet hos både Tonje og Lene på festen.

– Jeg er så sykt stolt! Hun har gjort alt riktig, hun er supersmart, og de er så sykt fortjent. Det er sjelen jeg gråter, men akkurat under det øyeblikket der – jeg var så glad! sa Lene.

– Nå skal vi kose oss videre. Tonje vant og hun gjorde det på ærlig vis! sier Lene.

TÅRENE TRILLET: Tonje ble emosjonell i vinnerøyeblikket. Foto: Stella Picutures

Og da foreldrene til Tonje kom for å gratulere, ble det ekstra emosjonelt.

Kjetil, på sin side, forlot Farmen-finale i sinne etter tapet, og nektet å komme tilbake. Han dukket heller ikke opp på festen i Oslo. Kjetil mener at noen i produksjonen har fortalt Tonje flere av finalespørsmålene mens de to finalistene ennå var inne på gården på finaledagen. Han hevder at han sa ifra om dette mens finalen pågikk.

Inne på gården var Tonje, Lene og Kjetil gode venner. Derfor synes jentene det er ekstra trist at det gikk som det gikk.

FEIRES: Tonje ble hyllet av de andre på festen. Foto: Marius Gulliksrud/Stella Pictures

– Jeg synes det er utrolig trist. Jeg er veldig sjokkert og målløs over hele situasjonen. Jeg kan egentlig ikke forklare så veldig mye mer enn det, men jeg velger å ignorere det og fokusere på kjæresten min, som har vunnet på ærlig vis.

Ønsket ikke å komme

– Det er en dårlig måte å takle det på, og jeg håper at vi får snakket med han, sier Tonje.

Kjetil sier til TV2.no at han ikke ønsker å være til stede under feiringen.

– Det vil være helt feil for meg å dukke opp på den festen. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal feire en vinner som ikke er riktig. Samtidig, så vil jeg ikke ødelegge stemningen for resten, sier han.

Se hele vår nettsending om igjen her: