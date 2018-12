River Plate - Boca Juniors 3-1 (0-1)

River Plate vant andre finalekamp i Copa Libertadores, også kjent som Sør-Amerikas Champions League. De vant dermed 5-3 sammenlagt.

Både første og andre finalekamp har blitt utsatt to ganger og ble søndag avgjort etter 28 dagers ventetid. Flere argentinske medier omtalte finalen som «den lengste i verden».

Oppgjøret regnes som ett, om ikke det største derbyet i verden, og for de to erkerivalene fra Buenos Aires betydde det alt å kunne heve trofeet i derbyet som går under navnet Superclasico.

Boca i ledelsen

Første finalekamp endte 2-2 mellom rivalene, og det var dermed full spenning før siste og avgjørende finalekamp. Den skulle egentlig vært spilt for to uker siden, men ble flyttet da Bocas spillerbuss ble angrepet av River-fans.

Bortemåls-regelen gjelder ikke i disse oppgjørene, så vinneren av andre finalekamp ville også bli vinner av Superclasico.

Det var det Boca Juniors som var nærmest etter den første omgangen.

Like før pause fikk Dario Benedetto en perfekt pasning fra Nahitan Nandez og var iskald alene med keeper Franco Armani. Dermed gikk Boca Juniors til pause med ledelse i «århundrets kamp»

River slo tilbake

Ledelsen fikk Boca holde på i ganske nøyaktig 25 minutter, før River Plate slo tilbake i det 68. minutt.

Ignacio Fernandez fant den tidligere Lyn-spilleren Lucas Pratto, som enkelt fikk inn en utlikning for River. Dermed sto det 1-1 på Santiago Bernabeu, og foreløpig 3-3 sammenlagt. Altså full spenning i Madrid!

Etter hvert ble det som forventet kokende hett i dette derbyet, men flere scoringer i ordinær tid ble det ikke. Dermed måtte rivalene ut i ekstraomganger.

Utvisning til Boca

Dårlig nytt ble det for Boca da Wilmar Barrios fikk sitt andre gule kort for kvelden, kun to minutter ut i første ekstraomgang. Dermed måtte Boca klare seg med ti spillere resten av kampen.

Boca holdt ut første ekstraomgang, og det sto fremdeles 1-1 etter de første 15. minuttene. Dermed var lagene 15 minutter unna straffesparkkonkurranse.

River i ledelsen

Så, tre minutter ut i andre straffeomgang satt den for River Plate. Juan Quintero hadde åpenbart kommet inn med friske bein, for innbytteren smelte til fra 18 meter så det sang i nettmaskene. 2-1 til River og de var dermed ti minutter unna seier.

VINNER: River Plate slo Boca Juniors i Superclasico. (Photo by Javier SORIANO / AFP) Foto: Javier Soriano

Kampen hadde vært intens hele veien, og ble ikke mindre intens da Boca skjøt i stolpen helt på tampen av andre ekstraomgang.

Boca sendte opp keeper Esteban Andrada i siste delen av andre ekstraomgang, og det utnyttet River.

Da Gonzalo Martinez satte inn 3-1 på ekte ishockey-vis, var det hele over. River Plates vant Copa Libertadores mot erkerivalen Boca Juniors.