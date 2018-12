De norske håndballjentene er avhengige av å slå Nederland tirsdag kveld for fortsatt å ha håp om å nå EM-semifinalen i Paris.

Nederland imponerte stort mot Romania, men Norge har et godt tak på de oransje.

Ikke siden VM-tapet i 1999 har Norge blitt slått av Nederland. 16 kamper er spilt siden den gang. I tre av de fire siste oppgjørene mellom lagene har Norge vunnet med minst åtte mål, inkludert i VM-semifinalen i fjor.​

Den nederlandske stjernespilleren Estavana Polman mener tiden er moden for at dagens Nederland endelig skal beseire Norge.

– De er monstre i marerittene mine. Nå håper jeg å drepe monstrene, så jeg ikke lenger skal ha mareritt om dem, sier Polman lattermildt til TV 2 etter å ha feid Romania av banen.

Norge hadde håpet på rumensk seier mot Nederland. Nå må Thoir Hergeirssons jenter vinne kampene mot Nederland og Spania, og samtidig håpe at Romania går på et tap ut mot Ungarn, om det skal bli EM-semifinale.

– Det var en veldig god dag for Nederland. Norge har fortsatt håp. De kommer til å kjempe videre, sier Polman, som til daglig spiller i Esbjerg.

Tess Wester forventer en vanskelig kamp mot Norge.

– Vi har aldri slått Norge før, så det blir vanskelig. Alle kamper er tøffe. De vant forrige kamp med store sifre. Vi møtte dem i byen i går og de er i godt humør, sier den nederlandske keeperen til TV 2.

Norge tapte for både Tyskland og Romania i det innledende gruppespillet.

– Kan det være et perfekt tidspunkt å møte Norge på nå?

– Jeg er enig i det, men Norge har et veldig godt lag. De har store forventninger i hjemlandet. Det kan være tøft for jentene. De har noen skader også, så det er et litt annet lag, men det betyr ikke at de ikke kan spille håndball. Det er et godt lag med gode jenter, sier Wester.

Nora Mørk og Amanda Kurtovic er begge ute med alvorlige kneskader. Thea Mørk måtte også gi seg med en lårskade, mens Stine Skogrand er gravid.