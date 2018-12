Nærbø - Elverum 30-29

Elverum gikk på en svært oppsiktsvekkende 29-30-tap for Nærbo borte søndag kveld.

Seieren gjør at Nærbø, som er nyopprykket og kun spiller sin andre sesong på øverste nivå, klatret bort fra nedrykksplass.

Rogalendingene har nå vunnet tre på rad.

Lagene fulgte hverandre tett gjennom hele kampen, men Nærbø gikk til pause med tremålsledelse på stillingen 16-13.

Kampen sto og vippet på 28-28 med snaut to minutter igjen. To kjappe scoringer av Andreas Haugseng og Mike Würst Lønne gjorde at sensasjonen var et faktum.

Magnus Fredriksen reduserte for Elverum tre sekunder før slutt, men det var Nærbø som kunne slippe jubelen løs for en sjokkseier da sluttsignalet gikk.

Elverum, som ligger på tredjeplass, hadde ingen god oppladning til kampen, for like før SAS-flyet skulle ta av fra Gardermoen til Stavanger, smalt høylytt i en av motorene, skriver lokalavisen Østlendingen.

Flyet måtte avbryte take-off og bytte fly.

– Piloten fikk en indikasjon på en teknisk feil, og tok en vurdering om å snu flyet. Jeg kan bekrefte at det var en motorfeil, og teknikerne våre ser på problemet nå, sier pressemedarbeider i SAS, Troels Karlskov, til VG.

Nærbø ligger ett poeng over Haslum på kvalifisering, mens det er tre poeng ned til Falk Horten på direkte nedrykk.​