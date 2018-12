– Jeg forventer at det blir «hælan i taket» og masse nakenhet. Det blir nok mange fulle og sjarmerende gjester, sier Irene Halle (35) når hun ankommer Farmen-finalefesten på Mesh i Oslo.

I kveld skal vinneren av Farmen 2018 kåres, og deltakerne har byttet ut fjellbukse og ullgenser med sine fineste antrekk.

– Folk er utrolig lekre i kveld. Det er moro å se at folk har staset seg opp og hatt på seg fine klær, sier hun.

Trives som kjendis

Selv har hun fått hjelp av venninner til å pynte seg opp i kveld. Denne høsten har hun fått kjenne på kjendistilværelsen, og det har hun trivdes godt med.

– Det har vært overveldende – helt forbi mine forventninger. Det har vært både og, men det har vært mest stas, sier hun.

Dineke Polderman (46) og Andrea Badendyck (23) er også på plass på festen.

– Det er skikkelig hyggelig å se alle igjen, og det er så koselig å være sammen igjen, sier de.

De to ble veldig gode venner inne på gården – mot alle odds.

– Jeg var ikke veldig glad i Andrea i uke 1 og uke 2. I uke 3 knakk jeg koden, og da ble jeg bare uendelig glad i henne. Hun er den vakreste jeg vet om, sier Dineke.

– Det er helt sykt. Hun er ikke egentlig en naturlig bestevenninne på Farmen, og så ble hun bare min beste venn. Nå er vi som familie – jeg er så glad i den dama, sier Andrea.

Avkrefter romanseryktene

Det har vært romanserykter mellom Andrea, og de to gutta Nikolai Aspen (22) og Paal Nygård (27). Nå kan de avkrefte at det har vært noe på gang.

– Nei, vi er bare veldig gode venner. Jeg har full forståelse for at slike rykter oppstår. Det er tre unge mennesker som har vært mye sammen, og som har hatt en god relasjon på gården. Men jeg kan avkrefte at det er en romanse på gang, sier Nygård.

Nygård forteller forøvrig at han har kjæreste, og at han også hadde det da han var inne på gården.

Paal og Nikolai gjorde også et forsøk på å lure pressen og de andre deltakerne. Istedenfor Nikolai, kom nemlig tvillingbroren Markus sammen med Paal.

– Nå må jeg spørre ... Er det virkelig Nikolai jeg snakker med nå? spør TV 2s reporter.

Andreplassen uteblir

Etter det TV2.no kjenner til, kommer ikke semifinalistene til festen før resultatet er klart. Det skyldes at andreplassen ikke ønsker å delta på feiringen.

KLARE FOR FEST: Deltakerne strømmer til Farmen-finalefesten. Foto: Stella Pictures

– Jeg er usikker på hva jeg skal si. Det er en spesiell situasjon, sier Irene Halle.

Følg Farmen-finalefesten direkte på TV2.no søndag kveld fra klokken 22.00:

Se finalen av Farmen søndag klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.