Selvmål sikret Stabæk Elitserieplass i 2019

Aalesund - Stabæk 1-1 (1-0)

Stabæk er klar for Eliteserien 2019 etter at Aalesund scoret selvmål i siste kvalifiseringskamp.

– Stabæk redder plassen etter en meget skuffende sesong, og Henning Berg klarte å oppnå det han ble hentet inn for. Det er ekstremt mange spennende unggutter i Stabæk som kommer til å ta store steg de neste årene, og det må de også om ikke Stabæk skal havne i trøbbel også neste sesong, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Dermed spiller Aalesund i OBOS-ligaen i 2019.

– Aalesund så ut som det mest solide laget i OBOS-ligaen store deler av sesongen, og de fleste trodde 2018 skulle ende med opprykk for Lars Bohinen og co. Når det først ble slik at de måtte ut i kvalik har de håndtert det bra, men måten de rotet bort ledelsen i dag er selvfølgelig utrolig frustrerende for alle i Aalesund, sier Mathisen.

Straffe?

Stabæk gikk friskt ut og hadde flest sjanser i starten av kampen.

Etter drøye 20 minutter ropte Stabæk på straffe da Franck Boli ble felt av keeper Andreas Lie. Det var dommer Tore Hansen ikke enig i, og ga Boli gult kort - sannsynligvis for filming.

1-0 til Aalesund - Stabæk i trøbbel

Aalesund hadde kjørt en kampanje i forkant av kvalifiseringskampen for å få flest mulig på kamp. Det hadde fungert, for fra første stund var det en elektrisk stemning på Color Line Stadion.

Etter nøyaktig halvtimen spilt gikk stemningen i taket da Oddbjørn Lie sendte Aalesund i ledelsen.

Lie dro seg forbi to mann og klinket ballen i nettveggen. 1-0 til Aalesund, og Stabæk i trøbbel.

Flere mål ble det ikke i første omgang, og det sto dermed likt sammenlagt mellom lagene til pause etter Stabæks 1-0 seier onsdag.

Uheldig Gueye laget selvmål

Etter drøye timen spilt fikk Aalesund en kjempestor mulighet til å øke ledelsen. Vadim Demidov glapp i eget forsvar og Sondre Fet fikk spilt Pape Habib Gueye fri.

Gueye fikk både tid og rom til å sette ballen i nettet, men skuddet ble blokkert.

TRØST: Aalesunds Pape Habib Gueye scoret selvmål og sendte dermed Stabæk til Eliteserien.

Den sjansen skulle nok Aalesunds angriper ønske hadde gått inn. For fem minutter senere headet Gueye ballen i eget mål etter en corner fra Stabæk. Uheldig for spissen, og Aalesund i en vanskelig situasjon.

– Gueye er det bare synd på etter det selvmålet han satt inn, men sånn er fotballen. I viktige kamper som dette, er det ofte en syndebukk, og i kveld ble det Aafk-spissen. Nå blir det en ny tøff sesong i OBOS-ligaen, og Aafk kommer til å være opprykksfavoritter sammen med Start og Sandefjord, sier Mathisen.